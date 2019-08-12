Более 4000 предложений поступило от северян в Народную стратегию развития Мурманской областиНИС «Профессор Леванидов» после длительного трансарктического перехода прибудет в Мурманска, где в дальнейшем будет работать по программам изучения ресурсов Северного бассейна
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.19 19:30

Праздник «Дружба народов» провели в детском городке «Сказка»

В минувшие выходные в детском городке «Сказка» провели праздник, посвященный «Дружбе народов». Ребята водили не только русский хоровод, но исполнили и  саамский танец. Так они смогли узнать больше о культуре и обычаях различных народностей огромной страны.

В очередной раз городок «Сказка» стал площадкой для детских игр и забав. Темой праздника стала программа «Дружба народов». Организаторы решили рассказать ребятам в игровой форме о тех национальностях, которые проживают на территории Кольского Заполярья.

«Сегодня проводится очередное мероприятие семейного отдыха, организованное администрацией Ленинского округа, - рассказала Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов г. Мурманска. – Надо сказать спасибо администрации города, что в нашем городе создана такая прекрасная площадка «Сказка», где могут собраться всей семьей мурманчане,  с пользой  провести здесь своё время».

Во время праздника взрослые и дети охотно водили русский хоровод, играли в городки и «ловили» рыбу. Так организаторы пытались показать ребятам традиции и обычаи различных народностей Заполярья.

«Самое главное, что эта площадка каждый день является  местом для сбора детей, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», - где дети играют с родителями, бабушками, дедушками. Нас это очень радует, что мы сделали такой объект, который пользуется спросом у горожан».

Такие праздники для ребят организуют постоянно для того, чтобы дети, изучая традиции других народов, учились понимать, что все люди в мире разные, но  надо жить дружно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
Надежда
10.08.19 12:24
Кто должен делать ремонт электросети в тамбуре на площадке пятого этажа (на двух хозяев)? *** Надежда, если Вы пишете об освещении лестничной площадки, хоть и в одной половине этажа, то это тоже яв
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Д.О. Вернер
09.08.19 19:50
Это чей "свечной заводик", что монополизировал программу "Тёплое окно"? Где был опубликован тендер на замену окон в ДОУ № 7?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается программа по замене окон в образовательных учреждениях «Тёплое окно»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Олег Борисов: Человек в футляре». Документальный фильм (12+)05:40«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРыбные ряды: в оптовом звене подешевели сельдь и скумбрия-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 17 копеек, евро – на 10 копеек-PRO ЭнергетикуУходим от мазута: отопительный сезон в Умбе начнётся с использованием местных видов топлива-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 299 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика