Праздник «Дружба народов» провели в детском городке «Сказка»

В минувшие выходные в детском городке «Сказка» провели праздник, посвященный «Дружбе народов». Ребята водили не только русский хоровод, но исполнили и саамский танец. Так они смогли узнать больше о культуре и обычаях различных народностей огромной страны.

В очередной раз городок «Сказка» стал площадкой для детских игр и забав. Темой праздника стала программа «Дружба народов». Организаторы решили рассказать ребятам в игровой форме о тех национальностях, которые проживают на территории Кольского Заполярья.

«Сегодня проводится очередное мероприятие семейного отдыха, организованное администрацией Ленинского округа, - рассказала Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов г. Мурманска. – Надо сказать спасибо администрации города, что в нашем городе создана такая прекрасная площадка «Сказка», где могут собраться всей семьей мурманчане, с пользой провести здесь своё время».

Во время праздника взрослые и дети охотно водили русский хоровод, играли в городки и «ловили» рыбу. Так организаторы пытались показать ребятам традиции и обычаи различных народностей Заполярья.

«Самое главное, что эта площадка каждый день является местом для сбора детей, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», - где дети играют с родителями, бабушками, дедушками. Нас это очень радует, что мы сделали такой объект, который пользуется спросом у горожан».

Такие праздники для ребят организуют постоянно для того, чтобы дети, изучая традиции других народов, учились понимать, что все люди в мире разные, но надо жить дружно.