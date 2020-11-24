Праздник к нам приходит - Новый год Мурманск встретит яркими огнями
Огромные объёмные звёзды, разноцветные шары и гирлянды украшают главную городскую ёлку Мурманска. Рядом с ней установят трёх светодиодных оленей, высота самого большого из которых составляет
А в сквере возле ДК им. С.М. Кирова яркими огнями засверкает высокий светодиодный фонтан, который заметно преобразит окружающее пространство. Рядом установят новогоднюю ель высотой
Праздничное открытие главной ёлки столицы Кольского Заполярья состоится 5 декабря.