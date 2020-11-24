Праздник к нам приходит - Новый год Мурманск встретит яркими огнями

Огромные объёмные звёзды, разноцветные шары и гирлянды украшают главную городскую ёлку Мурманска. Рядом с ней установят трёх светодиодных оленей, высота самого большого из которых составляет 7 метров .

А в сквере возле ДК им. С.М. Кирова яркими огнями засверкает высокий светодиодный фонтан, который заметно преобразит окружающее пространство. Рядом установят новогоднюю ель высотой 12 метров . Ещё одним подарком для детей станут фигуры знаменитых героев мультфильма «Смешарики» – Крош, Нюша, Пин и Лосяш. Северяне смогут сфотографироваться с любимыми персонажами, а также познакомиться с технологией дополненной реальности, интегрированной в некоторые изделия. На улицах Самойловой и Воровского появятся светодиодные консоли, перетяжки и световые потолки, которые не только подчеркнут дух праздника, но и станут дополнительным источником освещения в полярную ночь.

Праздничное открытие главной ёлки столицы Кольского Заполярья состоится 5 декабря.