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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.20 19:30

Праздник к нам приходит - Новый год Мурманск встретит яркими огнями

Огромные объёмные звёзды, разноцветные шары и гирлянды украшают главную городскую ёлку Мурманска. Рядом с ней установят трёх светодиодных оленей, высота самого большого из которых составляет 7 метров.

А в сквере возле ДК им. С.М. Кирова яркими огнями засверкает высокий светодиодный фонтан, который заметно преобразит окружающее пространство. Рядом установят новогоднюю ель высотой 12 метров. Ещё одним подарком для детей станут фигуры знаменитых героев мультфильма «Смешарики» – Крош, Нюша, Пин и Лосяш. Северяне смогут сфотографироваться с любимыми персонажами, а также познакомиться с технологией дополненной реальности, интегрированной в некоторые изделия. На улицах Самойловой и Воровского появятся светодиодные консоли, перетяжки и световые потолки, которые не только подчеркнут дух праздника, но и станут дополнительным источником освещения в полярную ночь.

Праздничное открытие главной ёлки столицы Кольского Заполярья состоится 5 декабря.

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