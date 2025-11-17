Праздник к нам приходит: губернаторские ёлки станут яркой частью новогодних праздников для тысяч юных северян

В рамках новогодних программ состоятся ледовое шоу и выездные спектакли областного театра кукол в разных городах региона.

В этом году в Мурманской области поздравлять юных северян планируют с особым размахом. С 12 по 24 декабря в регионе проведут праздничные представления в формате театрализованного спектакля. На традиционные губернаторские ёлки приглашены дети от 7 до 14 лет, которые отличились в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни.

Особое внимание уделено детям из многодетных семей, юным северянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детям участников специальной военной операции.

Кроме того, впервые в этом году гостями праздника станут малыши из семей работников культуры, приехавших в регион по программе «Земский работник культуры».

Для детей участников СВО запланированы выездные губернаторские новогодние мероприятия. Так, с театральными представлениями Мурманский областной театр кукол приедет в Печенгу, Заполярный, Алакуртти и Кандалакшу.