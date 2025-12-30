Праздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск

За этими, с первого взгляда, обычными дверями находится необычный кабинет. Здесь живет та, кто дарит чудо. Она профессиональная актриса на праздниках - Марина Андреева. А её рабочее пространство – гардеробная сказочных героев. На стеллажах волшебные посохи, на вешалках - самое ценное. Марина признаётся, что её путь в сказку начался с практической необходимости.

До Нового года осталось совсем немного, а значит, самое время создавать атмосферу праздничного волшебства дома. Как украсить ёлку и накрыть стол, который будет радовать глаз?

Секреты создания новогоднего чуда нам открыла декоратор Мария Григорьева. Девушка более 5 лет трудится в сфере дизайна и уверяет, что даже маленькие и простые детали могут создать ощущение праздника.

Мария Григорьева, декоратор: «Мне кажется, что любой стол на Новый год получится праздничным, так как это тёплый праздник, который создаёт семейные традиции. Но есть маленькие лайфхаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы получилось волшебство. Конечно, лучше выбрать один главный цвет для сервировки, тогда это будет выглядеть эффектно».

В сервировке тоже важен минимализм и акценты. Создайте спокойную основу, а потом добавьте «изюминки».

Казалось бы, что всё просто - у нас обычные белые тарелки, но если мы добавим трендовую кисточку и акцентный цветок, то уже получается суперэффект и праздник.

Праздничную атмосферу также создают свечи разной высоты и новогодняя композиция. Например, из веток ели и шишек. Но если нет готовой, то просто возьмите еловые ветки искусственные или живые и перевяжите лентой.

Самое важное, собирать букет на разных уровнях: веточки - одна выше, другая ниже. Потом добавить эффект свисания, надо добавить бантик и вот получается совершенно другой вид.

Ещё одна волшебная палочка декоратора и эффектный способ украсить любое событие – ленты.

Можно использовать классические атласные ленты, но также интересные банты получатся из бархата, кружева или органзы. Цвет можно взять в тон ёлке или скатерти. И даже обычный стол сразу будет выглядеть продуманным.

Например, бантик – это салфетка? Да, это муслиновая салфетка и бархатная лента. Если их положить на тарелку, на стол, повесить, то будет смотреться совершенно необычно.

Если кто-то не умеет вязать бантики, то можно взять готовый и на тарелочке сделать красивый акцент.

Следующий секрет. Надо посмотреть под другим углом на привычные вещи и использовать их для декора. Это чашки, графины, миски, коробочки, в которые нужно добавить немного волшебства.

Это могут быть какие-то вазы, в которые вы можете положить шишечки – они покрашены краской.

Мария Григорьева, декоратор: «Сейчас модно ностальгировать - возвращаться в детство. Ёлка в русском стиле или, как у бабушки. Самый актуальный тренд – это дождики стеклянные игрушки. Можно всё доставать и вешать, а также баранки, какие-то флажки, ленты. Это всё будет актуально».

Но главный совет, который мы услышали от Марии: Новый год – не про идеальное оформление, а про атмосферу тепла и уюта.

Мария Григорьева, декоратор: «Личная история важнее трендов, а самый красивый декор, который вы создаёте сами. Например, у кого-то есть традиция покупать каждый год одну новую игрушку и вешать её, ёлка получается разнообразной. Но мне кажется, что такая ёлка всегда получится намного душевнее любой трендовой».

Получается, что самый лучший декор тот, что отражает вас и вашу семью. И сувенир, купленный в путешествии, или фигурка, сделанная детьми, будет ценнее любой модной игрушки.

Для создания новогоднего подарка себе и друзьям корреспонденты «Арктик-ТВ» нашли профессионала этого ремесла Анастасию Жмойдяк. Девушка занимается изготовлением свечей и новогодних игрушек. Она уверена, что именно в подарках, созданных своими руками, кроется особое тепло. Ведь человек вкладывает любовь и заботу в их создание.

Приобрести воск и другие ингредиенты можно в специализированных магазинах, на маркетплейсах или в торговых точках для творческих людей. Нам повезло, что у Анастасии всё есть для этого. Поэтому сразу приступаем к делу.

Сегодня у нас воск с новогодним ароматом яблока и корицы.

Главное, чтобы воск не перегрелся выше 90 градусов. Когда достигаем необходимой температуры, заливаем в него отдушку и тщательно перемешиваем в течение двух минут.

Прикрепляем фитиль на двустороннюю клейку подушку в центр формы.

Далее берем наш растопленный воск и аккуратно выливаем до последней капли в форму гнома.

После того, как свеча застыла, лучше подождать две недели, чтобы она полностью сформировалась.

С наступающим Новым годом! Тепло и свет у нас в руках!

В Новый год в Мурманске загорается миллионы ярких огней. В это время сбываются мечты и за одним столом собираются самые близкие люди. Но есть те, для кого бой курантов – не сигнал праздновать, а ещё один час ответственной работы. Новогодняя вахта для многих - обычная рабочая ночь. Ведь пока город отмечает, есть люди, которые оберегают его спокойствие.

Сергей Веселов, начальник Мурманского ЛО МВД России на транспорте: «Самое главное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности».

Их праздничный стол – пост на вокзале или в аэропорту. Их желания – спокойная смена, чтобы все люди приехали в Мурманск по расписанию, без происшествий и только с добрыми намерениями.

Новогодняя ночь – время повышенной ответственности. Люди спешат, волнуются, теряют бдительность. И задача сотрудников линейного отдела МВД на транспорте, чтобы для каждого пассажира путь к дому был безопасным.

Сергей Веселов, начальник Мурманского ЛО МВД России на транспорте: «Мы всегда с сочувствием, с пониманием относимся к гражданам, откликаемся 6а их просьбы».

А пока город продолжает зажигать огни, не все из них безопасны. Одно неловкое движение с пиротехникой - беды не миновать.

Новогодняя ночь – обычная вахта для сотрудников МЧС. Их бой с «огненным драконом» - не праздничная фантазия, а реальность. Для этих людей праздник, когда сирена подаёт только сигнал учебной тревоги.

Марк Мартемьянов, спасатель Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России: «Мы несём дежурство с 31 декабря на 1 января, в 23 часа мы должны были поехать к новогодней ёлке».

Алексей Попко, спасатель Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Всё было спокойно, только в пять часов утра надо было кому-то дверь открыть».

Новый год – семейный праздник, потому спасатели отмечают, что праздничная ночь бывает самой спокойной. Однако, чтобы не происходило в городе и области, службы Заполярья находятся в режиме повышенной готовности.

В это время медики тоже наготове. Всего в праздники на дежурстве будет работать 65 бригад. Среди них 51 фельдшерская и 14 врачебных, включая анестезиолого-реанимационные, психиатрические и педиатрические бригады.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по неотложной помощи и медицинской эвакуации Мурманской Областной Клинической Больницы им. П.А. Баяндина: «Мы находимся в условиях повышенной готовности».

Болезни и травмы не выбирают дату в календаре. Наоборот, в праздники нагрузка в больницах часто возрастает. Но для медиков главное, чтобы для их пациентов наступило утро. А каким оно будет первого января, люди уже решают сами.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по неотложной помощи и медицинской эвакуации Мурманской Областной Клинической Больницы им. П.А. Баяндина: «Мы как-то все друг друга поддерживаем, так как не хочется встречать Новый год в операционной».

Именно люди, несущие вахту в праздничное время, гарантируют наш покой, безопасность и сохранность здоровья. Неважно, белый халат на них, бронежилет или огнеупорная форма, помните, что именно они на страже спокойного Нового года.

Марина Андреева, аниматор: «Это был далекий 2012 год. Ко мне обратился знакомый с просьбой поздравить деток на новогодних квартирниках. Я сказала ему, что поищу, поспрашиваю… А потом возникла идея, я подумала, почему бы мне самой не попробовать?!».

Уже на протяжении 14 лет стихия девушки - создание незабываемых моментов и блеск детских глаз.

- Дети верят в Деда мороза и Снегурочку?

- Верят, очень верят… Но учитывая современные реалии, здесь очень важна работа родителей. Если хочется сохранить сказку, то важно беречь это волшебство.

Марина признается, самое трогательное в работе, когда ребята делятся искренними желаниями. В эти моменты она вспоминает своё детство, в котором родители создавали настоящее волшебство. И теперь это помогает ей находить подход к маленьким гостям на празднике.

- Мои родители, сделали всё, чтобы я верила в это чудо как можно дольше. До 13 лет я верила в Деда Мороза. Потом всё-таки спросила у мамы… Я очень расстроилась. Но всё это привело к тому, что я сама дарю теперь это чудо

Родителям, которые также хотят подарить детям визит любимых героев, необходимо знать важные правила.

- Люди оценивают аниматоров и по лицам, и по качеству костюмов, и по отзывам, и по сарафанному радио. Куда же без него. А правила такие: хорошие и добротные костюмы, валенки, а не кроссовки, хорошая борода, потому что детки трогают и даже из-за этого могут верить или не верить в Деда Мороза.

А вот и костюмы - главный атрибут в создании образа. Здесь каждый со своей историей и расшит уникальным образом.

- Время не стоит на месте, швеи-мастерицы придумывают всё новое и новое. Сейчас вот в моде стразы, пайеточки, чтобы блестело всё.

Наша снегурочка рассказывает, что после десятка хороводов уже не замечаешь тяжести нарядов. Ведь быть волшебником - это труд, хоть и радостный. Главное, видеть, довольные улыбки детей, именно такие моменты, наполняют силами на весь следующий год. И вот перед тем, как с нами попрощаться, героиня перевоплощается в зимнюю красавицу и желает, чтобы все в Новом году верили в чудеса и загадывали заветные желания:

- Дорогие ребята, дорогие взрослые! Всем, кто верит в волшебство, ещё раз скажу, что волшебство сбывается! С Новым годом!

«Новогодний переполох» случился в Гимназии Полярного. Но не переживайте, это традиционная юмористическая игра. И вновь она собрала на одной сцене родителей и детей.

Ещё в прошлом году София Исаева, как гимназистка, занимала место участника сборной старшеклассников, а сегодня выпускница 2025 года в качестве члена жюри выставляет высокие баллы тем, кто оказался смешнее.

София Исаева, выпускница МАОУ «Гимназия», член жюри, г. Полярный: «Очень понравился процесс наблюдения за ребятами и родителями: как они танцуют, выступают, поют. Потому что понимаю, что через какой уровень подготовки они прошли, потому что была на их месте. И это было трудновато для нас для всех».

Традиционно новогодний КВН в гимназии собирает две команды непримиримых соперников: мастерство искрометного юмора демонстрируют школьники 1 и 11 классов и сборная старших – команда родителей и педагогов. Сцена, конечно, уравнивает шансы, уверены участники, но всегда остаётся место риску и фактору превосходства.

Александра Борисова, ученица МАОУ «Гимназия», участник КВН, г. Полярный: «Готовились упорно, приходилось оставаться на репетициях допоздна. Но в итоге всё вышло лучше, чем мы думали».

Мария Сарбаева, педагог-организатор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Номинации новогоднего КВН: косплей, где проводили параллели между современными новогодними костюмами и костюмами родителей, которые они надевали в детстве, вторая номинация – песни, где был задан вопрос, а ответ – словами из другой песни».

Ещё один этап – танцевальный. Каждая команда представила свой вариант исполнения шести танцевальных стилей от хип-хопа до ламбады. Главный приз таких состязаний, конечно, заряд новогоднего настроения и позитива, а ещё возможность детям и взрослым понять друг друга и побыть вместе в одной атмосфере смеха и радости в это предновогоднее время.

По восточному календарю 2026 – год Красной Огненной Лошади, который, согласно китайской традиции, наступит 17 февраля. Лошадь и стихия огня – редкое сочетание, которое повторяется раз в 60 лет. В 12-летнем цикле китайского Зодиака животное считается символом импульса, свободы, решимости и неукротимого стремления вперед. Поэтому 2026 год обещает зарядить людей энергией, динамикой, страстью и желанием к переменам.

Ксения Мавлютова, астролог: «В китайской традиции каждый год находится под покровительством какого-то зодиакального животного. В этом году это будет год Лошади. Почему огненной? Помимо этих знаков китайцы учитывают стихии, дерево, огонь, металл и т.д. Так и совпало, что это будет именно год Огненной Лошади».

Лошадь – это энергия движения. По словам астролога, люди, рождённые под этим знаком, наделены врожденным стремлением к свободе, любви к жизни, оптимизмом и любознательностью. Их невозможно удержать, они всегда тянутся к новым горизонтам, идеям и людям. Такой человек располагает к себе и легко заводит новые знакомства.

Ксения Мавлютова, астролог: «Год Огненной Лошади ознаменуется стремлением в карьере и поэтому, если у вас есть какие-то начинания, стартапы, то без страха и упрека следует идти вперёд или же, если у вас есть замысел поменять работу, тот год будет этому способствовать. В личной жизни для крепких и прочных союзов год Огненной Лошади обещает быть достаточно страстным и пополнением в семействе, а это придаст искры уже существующим отношениям. Для одиноких людей этот год будет стартом или возможностью для того, чтобы начать новые серьёзные отношения. Касательно здоровья - нужно держать себя в балансе, потому что помимо этих позитивных энергий, можно сгореть. Например, земным знакам можно сгореть условно, например, на работе, а огненным знакам, добавляя им ещё огня, они будут нестись вперед и надо не забывать про ответственность, которую тоже стоит нести».

2026 год – время, когда особенно удачливы те, кто не боится идти против течения и создавать собственный маршрут, отмечают астрологи. Год может стать прорывным для представителей творческих профессий, бизнеса, спорта и политики. Как и у любой стихии, у года Лошади есть теневая сторона. Яркость характера может переходить в импульсивность и стремление к независимости. Лошадь не терпит давления, при малейшем намёке на контроль способна отпрянуть и уйти. Это делает её непредсказуемой в отношениях, склонной к эмоциональным взрывам и переменам настроения.

Ксения Мавлютова, астролог: «С точки зрения западной астрологии году Огненной Лошади будут способствовать ещё и планеты, планетарные энергии. Планеты Сатурн и Нептун - это большая непобедимость в любых начинаниях».

Ксения Мавлютова, астролог: «Земным знакам зодиака, таким как Телец, Козерог и Дева, я бы посоветовала в новом году: вы работайте, но не упахивайтесь, потому что вас может унести на этой Лошади в дальние дали, так сказать».

В китайской культуре лошадь – одно из самых почитаемых и уважаемых животных. Она олицетворяет успех, путь к победе, карьерный взлёт и личную свободу. С древнейших времен её изображали в виде статуй, гравюр, на шелке и фарфоре как символ мужества, воинской доблести и скорости.

Ксения Мавлютова, астролог: «В 2026 году я хочу пожелать телезрителям «Арктик-ТВ» динамики, идти вперед, не останавливаться, не пугаться. Все энергии будут сопутствовать этому, всем начинаниям, страстям и любви в вашей жизни».

В каждом новом году мы стремимся к переменам и улучшению жизни. 2026 год не станет исключением, если следовать амбициям и не останавливаться на достигнутом.