Праздник к нам приходит: открыли новый терминал в аэропорту Мурманска, горнолыжный сезон стартовал в Хибинах, ёлки установили и украсили

Долгожданное событие! В мурманском аэропорту открылся новый терминал. В торжественной церемонии принял участие по видеосвязи из Москвы премьер-министр Михаил Мишустин. В Заполярную столицу на открытие нового и важного объекта приехали заместитель председателя правительства Юрий Трутнев и руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Новый терминал в зимние месяцы и дни новогодних каникул ждёт наплыв пассажиров – туристы мечтают увидеть северное сияние и китов, добраться до Териберки и покорить Хибины. Тем более что на этой неделе в Мурманской области официально стартовал зимний горнолыжный сезон 2025/2026.

У каждого свои традиции: футболисты жмут руки, хоккеисты стучат по борту. А любители горных лыж рвут баннер — горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Кировске первым открыл свои трассы для туристов и спортсменов. Традиционно горнолыжный сезон в Хибинах открывается в ноябре и длится около 200 дней. По итогам предыдущего сезона курорт посетили свыше 450 тысяч гостей. Всего в этом сезоне в Мурманской области будут работать 11 горнолыжных комплексов.

Отметим, что в аэропорту Хибины до конца года будет завершена полная реконструкция здания аэровокзала. Сегодня воздушная гавань Кировска принимает регулярные рейсы из всех аэропортов Москвы и аэропорта Пулково. С 23 ноября будут возобновлены регулярные рейсы в Калининград.

На вооружение смешанного авиационного корпуса Северного флота поступило два военно-транспортных вертолёта, экипажи прошли обучение и теперь с гордостью демонстрируют новую технику.

Северный флотский военный суд вынес обвинительный приговор уроженцу Североморска за госизмену и оправдание терроризма. Северянин 1998 года рождения был противником специальной военной операции. Поэтому через мессенджер «Телеграм» он начал переписку с представителем одной из спецслужб Украины. Он конфиденциально с ним сотрудничал и выражал готовность предоставлять разную информацию, вредящую безопасности России. По указанию украинского куратора злоумышленник собрал и передал сведения об объектах Балтийского флота ВМФ России, расположенных в Ленинградской области. Кроме того, для оказания финансовой помощи ВСУ мужчина дважды перевёл деньги на счета противника. А ещё размещал в проукраинских телеграм-каналах публичные высказывания с оправданием терроризма. Следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело, после чего суд приговорил россиянина к лишению свободы на 14 лет в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься администрированием сайтов на 3 года с ограничением свободы сроком 1 год.

Мошенники каждый день придумывают новые схемы, чтобы похитить деньги у доверчивых россиян. Но в этот раз в Мурманске злоумышленники решили орудовать по старому методу: они представляются сотрудниками водоканала.

Всю неделю в Мурманской областной Думе кипела работа над главным финансовым документом региона. В пятницу его параметры обсудили депутаты на заседании профильного комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике.

В Мурманской области с нового года совсем исчезнут бумажные проездные билеты. Видимо, исчезнет надобность и в киосках, где их продавали. Повлияет ли это решение на северян, что они об этом думают, узнала Анастасия Кочурова.

Мурманчане, как и большинство россиян, уже готовятся встретить Новый год. Ёлка в центре города установлена раньше обычного – огни торжественно зажжены.

Зажглись огни и на детской площадке в одном из дворов Мурманска, жители которого пожаловались на недостаток освещения главе города.

В Мурманске провели один из самых масштабных литературных фестивалей «КнигоЛёд». В 2025 году встречи книголюбов были посвящены российским и советским защитникам Родины. Подробности в сюжете Анастасии Кочуровой.

В Мурманске подвели итоги Арктического гражданского форума – основным из них стало заключение соглашения между общественными палатами двух регионов – Запорожской и Мурманской областей.