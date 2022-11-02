Помахать шашкой, примерить бурку и испробовать традиционную кухню – всё это было организовано для молодёжи Мурманска в честь Дня народного единства. Праздник казачьей культуры проходил при поддержке РПЦ, Кольского станичного казачьего общества, Мурманского арктического государственного университета и Туломского хуторского казачьего общества.

Праздник «Казачьи шермиции» прошёл на территории Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря. Это традиционные воинские состязания, проще - примерные бои. Возможность прикоснуться к истории казачества и испытать силы в состязаниях. Свои навыки фланкирвоки показал молодёжи и наместник монастыря. Раньше он занимался боевыми искусствами.

Игумен Трифон (Михайловский) наместник Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря: «Иногда я показываю, чем я раньше занимался. Это действительно часть моей жизни, боевые искусства. Немножко для молодёжи бывает это интересно, показать, как священник владеет оружием холодным. Поэтому для миссионерских целей бывает, что я могу показать, чтобы немножко мальчиков поддержать».

Но махать шашкой - дело нелёгкое. Нелегко и разобраться в видах холодного оружия: шашки и сабли бывают кубанские, кавказские, донские и, как в этом случае, турецкие. Такие ковалась из дамасской стали, и казаки очень охотились за ними. Ценят их и сейчас, но явно не за вес и простоту использования.

Игорь Гуменной, атаман Кольского станичного казачьего общества: «Если вы думаете, что это легко, то можете прийти к нам на тренировку, попробовать, потренироваться. Вы через три минуты почувствуете, что это. Меня хватит максимум на три минуты. Да, возможно, даже на минуту».

В празднике приняли участие студенты МАГУ. В программе спортивные состязания по стрельбе из этнического лука, пневматической винтовке, метание ножей, жим гири, а также мастер-классы и выставки.

Точкой притяжения для селфи стала фотозона «Казачий баз» и я тоже не смогла удержаться, от возможности почувствовать себя настоящим казаком.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Зимняя одежда настоящих казаков была папаха и бурка. Вес её где-то 4-5 килограммов, сделана она из овчины. Здесь главное место для фотоссесии на сегодняшнем мероприятии».

Елена Титаренко, директора Дома культуры Ленинского округа: «Недавно мы приобрели эту бурку, конечно же её мог носить только мужчина, так как её только поднять, уже тяжело. Бурка и папаха – это исконно мужская одежда, женская рубаха во времена XVII века - это сарафан».

Праздник пропитан казачьей культурой, каждый студент мог познакомиться с ней поближе. Для участия в спортивных состязаниях ребята разделились на 6 команд и проявляли свои умения в разных боевых искусствах. Команда «Ночные фурии» уже не первый раз на таких соревнованиях. Шашкой владеют ловко и как говорят, что настрой у них только на победу.

Проведение таких праздников направлено на сохранение, развитие духовного наследия и культуры казачества среди молодёжи в том числе.