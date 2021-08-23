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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.21 19:30

Праздник каждый выходной – инициатива губернатора Андрея Чибиса во время фестиваля «Териберка»

Он заявил, что одна из задач туриндустрии Мурманской области – каждый уикенд проводить яркое событие. Всего 51 мероприятие в год.

Долгожданное событие – масштабный культурный фестиваль в Териберке состоялся. Несмотря на далеко не летнюю погоду, он собрал более пяти тысяч человек из разных уголков страны.

На берег Баренцева моря привезли и сувениры из костей оленя. Олеся Костычева из Ревды из этого необычного материала вытачивает обереги и ножи с саамской гравировкой.

Для желающих сделать что-то своими руками, провели мастер-класс по рисованию. Участники творили на свежем воздухе. А желающим показать свою силу богатырскую предлагали самостоятельно отчеканить монеты с гравировкой фестиваля «Териберка».

После таких развлечений гостям фестиваля необходимо было подкрепиться. И для них свои блюда предлагали 18 заведений общепита. Все специализируются на арктической кухне.

Помимо традиционных северных блюд повара предлагали и совершенно новые. Так, например, гости фестиваля первыми могли попробовать «Териберские щи». Автором блюда выступила мурманский шеф-повар Светлана Козейко.

Предложения на этом не закончились. Гости могли отправиться любоваться природой, участвовать в эстафетах, а экстремалы поплескаться в суровых водах Ледовитого океана.

Конечно, какой же праздник без музыки? На огромной сцене посреди Териберки артисты устроили большой рок-концерт. Местные коллективы исполняли собственные песни и каверы известных команд.

Хедлайнерами феста стали российские рок-звезды. Организаторы в буквальном смысле постарались, как говориться, «Вернуть 2007». Настоящую жару устроила группа «Слот» с бессменными фронтменами Нуки и Кэшом.

А металлисты из «Аматори» собрали весь состав из действующих и бывших участников. В честь юбилея - 20-летия команды - они исполнили свои главные хиты.

Второй день фестиваля завершила российская рок-певица Мара. Судя по большому интересу гостей праздника, он повториться ещё не раз. А значит, через год в тихой гавани Териберки будет шумно и людно.

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