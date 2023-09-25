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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.23 19:30

Праздник книголюбов, или Акции «Литературный диктант 2023» состоялась

Кто автор романа «Декабристы»? Кому посвящено произведение «Осень в Петербурге» Джона Кутзее. С такими вопросами столкнулись участники акции «Литературный диктант 2023», которая прошла накануне.

Просветительская акция «Литературный диктант» по инициативе Мурманской областной научной библиотеки зародилась в 2021 году. За это время проект завоевал народную любовь и вышел на международный уровень. В этот раз акция состоялась на более чем 1200 площадках в 14 странах мира.

Вышкова Татьяна, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Литературный диктант» - это проект, который направлен на популяризацию русской литературы. На наш взгляд, очень важно в современном мире приобщать людей к культуре российской. Чтобы они вспомнили, если они за рубежом находятся уже долгое время, или, если люди изучают русский язык и русскую культуру, чтобы они погрузились в неё ещё больше. Это очень хороший проект для того, чтобы молодёжь наша узнала литературу не только по школьной программе, потому что вопросы выходят за пределы школьной программы, они гораздо шире».

За 60 минут участникам мероприятия предстояло ответить на 20 вопросов разной степени сложности. Составляли задания писатели, филологи, преподаватели и, конечно, сотрудники научной библиотеки.

Мария Зеленько и.о. директора Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «Это очень важно для нас, просто какая-то невероятная акция. Несмотря на проведение других диктантов в России, тотального, этнографического и исторического, других диктантов, подобной акции ранее на тему литературы не существовало».

В просветительской акции могли принять участие все желающие. Ребятам не стоило сильно переживать за результаты своих работ, ведь они анонимны.

Хотя для многих такой формат лишь проверка уровня своих знаний и мотивация для новых открытий.

Влада Верхотурцева, участница «Литературного диктанта»: «Я очень люблю литературу, потому что на первом курсе нам интересно её преподавали. В этом диктанте я решила принять участие, потому что хочу проверить свои знания. Также для подготовки я разбирала варианты предыдущих годов, смотрела задания».

А перед написанием диктанта для всех участников была организована культурная программа. Потому что это не экзамен, а настоящий праздник книголюбов.

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