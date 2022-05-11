Праздник под окнами дома, где живут ветераны

Праздник в дом постучался к тем свидетелям войны, которые в силу возраста и состояния здоровья не смогли лично принять участие в парадах. В Полярном тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских лагерей под окнами их квартир приветствовали и поздравили добрыми словами и песнями под звуки военного оркестра.

78-летняя Лариса Ивановна Корниенко ждать у окна поздравлений не стала, к волонтёрам и представителям Кольской флотилии вышла поведать свою историю Победы. Жительница блокадного Ленинграда посвящает её своим маме и папе: «Это спасибо моим родителям, что 900 дней блокады пережила. Они мне дали жизнь. Это им спасибо!».

В семье труженицы тыла Надежды Куприяновны Харчук День Победы отмечают представители трёх поколений. Это особенная традиция, которой уже много лет. Примечательно, что 9 мая у ветерана день рождения, ей исполнилось 93 года.

Виктор Харчук, сын Надежды Харчук: «Приходят внуки, правнуки, садимся за стол вместе, пьём чай, поздравляем её. Она у нас главный герой!».

Не все свидетели войны в добром здравии, многим возраст уже не позволяет в полную силу радоваться празднику. Тогда на помощь приходят близкие и волонтёры – с подарками и поздравлениями приходят к ним домой. Постучались с песнями и стихами к узнице фашистских лагерей Клавдии Шняк и труженице тыла Валентине Чупраковой.

Александр Бержаминский, юнармеец, г. Полярный: «Для меня это, в первую очередь, честь».

Владимир Кузнецов, заместитель главы ЗАТО Александровск: «Вручили им подарки от губернатора, от администрации ЗАТО Александровск и поздравили от наших жителей ЗАТО».

Особенную празднично-торжественную атмосферу привнесли в событие звуки военного оркестра.