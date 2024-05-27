Праздник «Последний звонок» в Долине Уюта собрал 3000 северян - выпускников школ

Молодёжь в этот день развлекали танцами, музыкой и играми. Также поздравили с окончанием школы и специальные гости: губернатор Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов.

Последний звонок громко прозвенел в Мурманске. В Долине Уюта молодёжь танцевала, пела, общалась, заряжала эмоциями друг друга и гостей. На празднике более 3000 северян смогли поучаствовать в играх, посмотреть трюки райдеров и выступления на фестивале молодёжных субкультур.

Анастасия Кузовлева, выпускница 9 класса гимназии №7: «Всё круто, но мне кажется, что самое крутое здесь, что я могу провести время со своими учителями, друзьями. В последний раз, наверное, мы все так собираемся, вот это и грустно, но в то же время весело».

Не обошлось и без специальных гостей. С праздником выпускников поздравили губернатор Андрей Чибис и известный телеведущий Андрей Малахов.

В этот день выпускники смогли не только повеселиться, но и подумать о том, чем заняться после окончания школы. Студенты университетов и колледжей рассказывали ребятам о преимуществах учёбы в учреждения Заполярья и делились своим опытом поступления.

Максим, выпускник 9 класса гимназии №7: «Прекрасно очень. Я сходил к тем шатрам, там мне дали брошюрку насчёт колледжа, в который я хочу поступать, немного рассказали о моей специальности. Потом сходил и повеселился со своим друзьям, немного порисовал, все чудесно».

Но перед поступлением в колледж или вуз выпускникам ещё предстоит сдать экзамены. Пока же на удачу можно выковать себя монету.

Кузнец: «Человек, верящий в свой успех, его добьётся, а монета может послужить материальным мотиватором».

В этот день в Долине Уюта молодёжь смогла забыть о трудностях предстоящего испытания, и просто отдохнуть.