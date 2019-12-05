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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.19 19:30

Праздник приходит к жителям Абрам-Мыса

Мурманск готовится к Новому году. Во всех районах города появляются ёлки, праздничные иллюминация и украшения. В этом году не остался в стороне и микрорайон Абрам-Мыс, который находится на западном берегу Кольского залива. Новогоднее оформление этого жилого района приехал оценить глава города Андрей Сысоев.

На площади, в районе дома № 13 по переулку Охотничий, уже установили две зимние горки. Одна – для малышей до 6 лет, а вторая – большая, высотой в 4 метра, - для детей постарше. Также здесь уже появилась светодиодная эльфийская ель. Эти праздничные украшения смонтировали по просьбам местных жителей.

«Так как горки установили здесь только на территории детского сада, который по соображениям антитеррористической безопасности закрывается в вечернее время, то детям негде гулять, - говорит Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мы обратились в администрацию города с просьбой установить на этой территории площадку для детей».

На территории микрорайона также установят ещё одну большую новогоднюю ёлку и смонтируют праздничное освещение. Площадку расчистят  от снега и облагородят, превратив в точку притяжения для жителей Абрам-Мыса.

«Подготовка к Новому году у нас вошла в заключительную фазу, - отметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - 7 декабря у нас проводится большой городской праздник. Мы будем открывать нашу главную ёлку, мы будем включать нашу новогоднюю иллюминацию. Это 285 объектов в этом году».

Таким образом, по задумке городских властей, в каждом районе Мурманска от Росляково до Абрам-Мыса  в декабре и январе будет царить праздничное настроение.

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Последние комментарии

Константин Соколов
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Любознательный
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васек трубачев
05.12.19 11:49
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