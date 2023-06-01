Праздник «Радость детства» провели в университете

Несмотря на пасмурную погоду, студенты вуза, творческие коллективы и ребята с ограниченными возможностями здоровья устроили настоящий праздник.

В столице Заполярья во внутреннем дворе корпуса Мурманского арктического государственного университета состоялся праздник «Радость детства».

Несмотря на пасмурную погоду, студенты вуза, творческие коллективы и ребята с ограниченными возможностями здоровья устроили настоящий праздник.

В этот день хочется говорить с детьми, особенно, когда речь идёт об особенных ребятах. Воспитанники инклюзивного театра «Я такой же, как и ты» вместе со студентами арктического университета и творческими коллективами устроили прекрасный праздник.

Елена Голишникова, руководитель инклюзивного театра «Я такой же, как и ты»: «Сегодня наш праздник сделан в виде сказки. Это Чебурашка, это противная старуха «Шапокляк» будет давать разные каверзные задания, чтобы дети не получили апельсины».

Студенты Мурманского арктического государственного университета профессионально подходят к созданию каждого спектакля.

Людмила Голуб, студентка МАГУ: «Сценарий за основу мы берём какой-то один. Собираемся все вместе - студенты, преподаватели, родители и начинаем его менять, редактировать под возможности детей, под запросы студентов. Мы учитываем пожелания, все мнения и кто какую хотел бы роль исполнить, а дальше адаптируем её под конкретного ребёнка».

Один из воспитанников инклюзивного театра Тимофей Егоров. Его роль в постановке была хоть и небольшая, но мальчик очень рад, что принял в ней участие.

Тимофей Егоров, участник мероприятия: «Я прошлом году поиграл».

- Какая роль у тебя была?

- Дюймовочка.

- А кем ты был?

- Принцем.

- Что тебе нужно было сделать?

- Для меня совсем было несложно. Репетировать - это так просто.

Алёна Егорова, мама Тимофея Егорова: «У ребёнка на самом деле очень длительный путь. Мы прошли очень много реабилитаций и ребёнок речевой, он сейчас в принципе неплохо разговаривает, но было всё намного хуже, поэтому такая театральная деятельность очень полезна для его развития».

Полезно участие в постановке и для Полины Кузьминой. У девушки ретинопатия, полная слепота. Несмотря на это, она активно вовлечена в творчество: поёт с трёх лет, владеет английским языком, учится в общеобразовательной школе и быстро адаптируется в социуме».

Полина Кузьмина, участница мероприятия: «Сначала, когда я была маленькая, никто не знал, что я могла петь. А потом как-то это произошло».

В программе праздника был и танцевальный флешмоб, также ребята рисовали портрет Чебурашки на мольбертах, пробовали силы в конкурсах на скорость и интеллект, а в завершении водили хоровод под песню «Голубой вагон».