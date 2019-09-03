Праздник «Родной двор - родной город» снова объединил мурманчан

На этот раз весёлые старты проходили на спортивной площадке у дома № 33 на улице Маклакова. Праздник «Родной двор – родной город», по словам мурманчан, за последние годы стал самым ожидаемым. Северяне внимательно следят за анонсами, какая из спортплощадок станет следующей, тренируются, формируют команды. Не удивительно, где ещё можно получить такой заряд позитива.

Мероприятие началось с церемонии награждения победителей творческих конкурсов, которые накануне проходили в дошкольных образовательных учреждениях.

«Замечательный праздник. Он радует всех детей и взрослых. Главное, что все спортивные площадки в городе действующие, - отметил Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Это главная задача спорткомитета - сделать всё, чтобы эти спортивные площадки были постоянно заняты детьми, взрослыми, независимо от подготовки, независимо от времени года. Эта задача удалась. И сегодня шестой год этому празднику и с каждым годом он всё популярнее и популярнее».

За эти годы в Мурманске создано 157 подобных объектов. Северяне признаются, интерес к спорту в городе значительно вырос.

Праздник «Родной двор – родной город» объединяет между собой жителей микрорайона. Есть у него уже и постоянные участники, и верные поклонники, иногда совсем юные.

- Очень весёлый праздник - можно побегать, но мне больше нравятся игра с мячом большим, - говорит Полина Минченя, мурманчанка. - Там надо было в круг засунуть этот мяч и догнать. И обратно вернуться.

- Здорово! Приобщение детей к спорту. Это прекрасно, - говорит Наталья Кузнецова. - Наш садик участвовал в конкурсе рисунков, заняли второе место. - - Мы всё время участвуем во всех праздниках с дочкой, - рассказывает Юлия Захарова. - Мне активные игры нравится, мы всегда участвуем в них.

Эстафеты праздника – всегда сюрприз. Организаторы каждый раз стараются разнообразить программу, удивить участников и сделать праздник не только весёлым, но и продуктивным, чтобы все, от мала до велика, хорошо позанимались спортом.