Праздник Севера: 29 и 30 марта в Долине Уюта на старт выйдут порядка трёх тысяч лыжников

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвящённая самому масштабному зимнему событию в рамках юбилейного Праздника Севера – 51-му лыжному марафону.

29 и 30 марта на старт марафона в Долине Уюта выйдут порядка трёх тысяч лыжников из регионов России, а также из Словении, Белоруссии, Германии и Австралии.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Мы вышли практически на финишную прямую по подготовке к 51-му лыжному марафону. Это ключевое событие в нашем регионе. Несмотря на то, что мы в этом году отмечаем юбилей Праздника Севера, центровым мероприятием является лыжный марафон, потому что он объединяет людей разных возрастов, разной подготовки, разных регионов… Более 60 регионов России».

В организации акцент сделан и на 80-летии Великой Победы. Среди стартующих с георгиевской лентой будут и ветераны боевых действий. Кроме того, на дистанции выйдут настоящие легенды - мужчины, за плечами которых более 40 лет участия в гонках. Событие также привлекло известных российских чемпионов Никиту Крюкова, Алексея Петухова, Александра Бессмертных и Максима Вылегжанина.

Никита Крюков, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в спринте: «Два круга по 25 км. Со старта ждёт затяжной, сумасшедший, убивающий подъём… Если его прошёл, считай, что половину марафона уже сделал, потому что на втором круге опять его преодолевать».

Максим Вылегжанин, трёхкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр, многократный чемпион России: «Появляется стимул выходить на тренировки… Профессиональная карьера закончилась, но благодаря марафонам появляется новый стимул тренироваться и готовиться».

Александр Бессмертных, серебряный призёр зимних Олимпийских игр, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира: «Если ты любишь лыжи, то куда съездить? На мурманский марафон! Это многолетняя история, этим он и впечатляет народ, который приезжает сюда в первый раз».

Алексей Петухов, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр: «В своё время я здесь выигрывал два раза… Для меня была большая мечта, я юнцом приходил посмотреть в Долину Уюта на героев спорта, маленькими детьми бегали брать автографы. Вся спортивная жизнь состоялась в этом месте - в Долине Уюта».

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр Александр Панжинский выступит на лыжном марафоне в качестве ведущего соревнований.

Александр Панжинский, заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр зимних Олимпийских игр: «Стать частью команды организаторов в качестве ведущего - это большая честь для меня, большая ответственность. Все комментарии на «Матч-ТВ», которые я делал, это только подготовка к тому, что будет завтра и послезавтра. Я надеюсь, что у меня получится создать атмосферу и информировать участников и болельщиков о ходе гонки».

Работа над трассой началась ещё осенью прошлого года. А в феврале удалось проложить 25-километровый круг в рекордно ранние сроки. Сам маршрут теперь оснащён удобной навигацией, увеличено количество пунктов питания и раздевалок. Особое внимание уделили зрителям. Ведь именно они, по словам организаторов, создают тёплую атмосферу, поддерживая любимые команды.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Для зрителей и болельщиков будут приготовлены подарки и призы в виде интерактивных площадок… Это «Саамская деревня», которая посвящена национальным видам спорта, там можно будет познакомиться с бытом саами, попробовать кухню, поучаствовать в активностях, покататься на оленьих упряжках… Будут организованы фуд-корты».

Особой гордостью стал Детский лыжный марафон, который состоится на второй день гонок. С января ребята готовились под руководством опытных тренеров, чтобы пробежать свои первые 600 метров и заслужено получить медали из рук олимпийских чемпионов.