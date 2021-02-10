Праздник Севера возвращается!

В правительстве региона обсудили вопросы подготовки к 86-му празднику Севера и 61-го Праздника Севера учащихся.

В региональном правительстве обсудили предварительную программу предстоящего Праздника Севера. В 2020 году из-за пандемии его пришлось отменить, удалось провести лишь Праздник Севера для учащихся. В этом году спортивное событие будет, но из-за ограничительных мер планируется уменьшить число участников и зрителей.

Елена Дягилева, заместитель губернатора: «Стоит отметить, что это одно в своем роде в РФ комплексное мероприятие, в рамках которого проходят соревнования во всех муниципалитетах».

Во время первого заседания оргкомитет определил дату и место проведения церемоний открытия и закрытия Праздника Севера, также детально была рассмотрена подготовка соревнований. Традиционно на такое значимое спортивное событие ждут почётных гостей.

Светлана Наумова, и.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области: «Вчера говорили с Алексеем Петуховым, международное сообщество его любит и уважает, спортсмены мирового уровня. Кроме того, идут переговоры с Александром Панжинским и Александром Легковым по поводу приезда в Мурманскую область».

На празднике будет представлен калейдоскоп спортивных состязаний, например, помимо зрелищного парусного спорта, ожидается, что заявку к участию подадут команды по регби на снегу.