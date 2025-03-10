Праздник Севера–2025: на мурманском Южном склоне юные спортсмены состязались в первенстве по сноуборду

На Южном склоне в рамках 65-го Праздника Севера учащихся состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по сноубордингу. В соревнованиях приняли участие 26 учеников детских спортивных школ.

Состязались ребята в дисциплине биг-эйр. Это одна из самых молодых дисциплин, в которой спортсмен выполняет определённые элементы при прыжке с трамплина.

Иван Понькин, главный судья соревнований: «Само состязание заключается в прыжке и вращении. Возможно сальто назад или вперед, вращение, совмещённые вращения, угловые вращения».

За чёткое исполнение трюка спортсмен получает баллы. Судьи следят за высотой полёта и плавностью приземления, важно устоять на ногах.

Антон Рогочев, тренер Мурманской областной школы олимпийского резерва: «Судьи оценивают исполнение трюка - технику, стиль и куда приземляется спортсмен».

Отметим, что для такого вида спорта необходима уверенная подготовка. Все ребята занимаются под руководством опытных тренеров, которые сопровождают каждый прыжок.

У сноубордистов есть три попытки, по сумме баллов двух лучших из них определяют победителей категорий. Они получат медали, специально разработанные для Праздника Севера и памятные призы.