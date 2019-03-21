Столица подводных сил и родина подводного флота в Заполярье на этой неделе чествовали своих защитников. В День моряка-подводника прошли торжественные построения и праздничные концерты в Гаджиево и Полярном.

Глубины покоряются героям! И таких героев-подводников в Александровске немало, вот только подвиги их неизвестны большинству гражданских. Несмотря на секретность службы, поздравляет моряков во время официального праздника в гаджиевском Доме офицеров и делегация из Татарстана.

«Уже 23 года нас связывают тёплые шефские связи, - отмечает Дамир Фаттахов, министр по делам молодёжи Республики Татарстан. - Коллеги попросили меня отметить, что именно дружеские, а не шефские отношения, которые дорогого стоят».

В гарнизоне Полярного подводники праздник традиционно отмечают торжественным митингом. Слова напутствия участникам произносит командующий Кольской флотилией разнородных сил Олег Голубев: «Меняются подлодки, меняются люди, а традиции наши остаются. Суть праздника остаётся той же – это праздник сильных людей, готовых в любую минуту выполнить свою задачу».

Отличившимся военнослужащим вице-адмирал вручил ведомственные награды и грамоты.