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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.22 19:30

Праздник спорта состоялся во дворе гимназии №9 на обновлённом стадионе

Весёлые старты и спортивный флэшмоб провели для юных гимназистов в честь открытия школьного стадиона. Несмотря на снежную погоду, ребята погоняли футбол.

Спортивная атмосфера царила на территории гимназии №9 в Мурманске. Классы разделились на команды для участия в весёлых стартах. Обменивались кричалками и болели за своих.

В честь открытия стадиона устроили праздник, который посетил и глава администрации Юрий Сердечкин. Он отметил, что поддержка и развития массового, детского спорта – это один приоритетов в работе администрации.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы закончили работы на территории девятой гимназии. Эти работы выполнялись в несколько этапов в течении 2020 и 2021 года. И вот завершающие работы проведены сейчас. Обустроено, как вы заметили, прекрасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивная зона, спортивная площадка».

Юных спортсменов не испугала даже погода. Они после открытия ринулись на заснеженное поле и рады, что в футбол теперь можно поиграть рядом с гимназией.

Филипп Белявский, ученик Гимназии №9 г. Мурманска: «Очень классно, потому что можно теперь далеко не ходить. Поле очень классное, хорошее. Можно тут поиграть».

В гимназии около 10 лет действует спортивный клуб «Олимпийские надежды» и, как отмечает руководство школы, открытие обновленного стадиона способствует развитию этого объединения. 

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