Праздник третьей «вечной» молодости состоялся в Полярном

Когда старость – в радость: к Международному дню пожилого человека присоединились полярнинцы почтенного возраста. Для бабушек и дедушек провели мастер-классы и праздничные концерты.

Виталию Ильичу на днях исполнится 81 год. В прошлом моряк, отдавший военной службе несколько десятков лет, вспоминает, как совершил четыре автономки, в одной из которых экипаж больше года не подходил к берегам родной страны.

Бабушек и дедушек, желающих поделиться друг с другом историями и просто провести время с пользой, много. В это раз поводом для дружеской встречи послужил Международный день пожилого человека.

Надежда Кашкан, пенсионер: «Нас и так мало осталось, надо нас объединять, чтобы мы общались».

Сотрудники Центра социального обслуживания и работники Центра культуры города Полярного не только согрели старшее поколение тёплыми поздравлениями и сладким чаем, но и постарались сделать праздник полезным и интересным, организовав осеннюю фотозону и мастер-классы.

Елена Назлиева, заведующая Отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», г. Полярный: «На сегодняшний день увеличился возраст жизни граждан, они стали более активными, более позитивными, поэтому мы считаем, что этот праздник третьей «вечной» молодости. Есть первая, есть вторая молодость, а это вечная».

Были и творческие состязания самых лучших бабушек города. Участницам предстояло пройти три испытания: представить жюри визитную карточку, кулинарный конкурс и поучаствовать в импровизационном этапе.

Светлана Гребцова, участница конкурса «Бабушка примерного поведения», г. Полярный: «У меня большая группа поддержки: мои коллеги, моя семья. И общими усилиями мы решили показать, что же такое счастливая женщина».

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного Центра социальной поддержки населения: «Это активные и молодые, заряжающие своей энергией, женщины, которые не только мне, но и всем присутствующим на этом конкурсе подарили массу хорошего настроения, хороших впечатлений».

Но даже такая серьёзная подготовка не помогла Светлане занять первое место в конкурсе «Бабушка примерного поведения», она поднялась лишь на второе место. Победительницей стала Надежда Орлова, которая больше, чем с соперницами, сражалась с собственными страхами.

Надежда Орлова, победительница конкурса «Бабушка примерного поведения», г. Полярный: «Сложно было в первый раз выйти на сцену».

Павел Радионов, заведующий Отделом реализации социокультурных проектов Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, г. Мурманск: «Мы заметили этот формат ещё в прошлом году, вышли с предложением продвигать этот проект в статусе регионального».

Во всех муниципалитетах области организуют отборочные этапы, а лучшие бабушки, как и Надежда Орлова, отправятся на региональный конкурс в столицу Заполярья.