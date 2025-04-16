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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.25 19:30

Праздник труда состоялся в юбилейный для СРЗ «Нерпа» год

Конкурс профессионального мастерства среди молодых работников завода – не просто традиция, а страницы истории. В летопись вписали новые имена победителей состязания.

Немногих учеников допускают до участия в конкурсе профессионального мастерства, но талант Дениса Винтерголлера мастер заметил. Таким работникам - трудолюбивым и неравнодушным к делу – в качестве исключения состязание среди молодых специалистов настоятельно рекомендуют. Сейчас Денис разбирается с довольно простым изделием – в качестве конкурсного испытания ему предложено изготовить держатель для огнетушителя.

Денис Винтерголлер, ученик судокорпусника-ремонтника цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Сложность больше в самом чертеже. Его нужно понять, потому что до этого я больше практиковался, чем теорией занимался. Часто приходится работать головой, быть осторожным, потому что здесь много опасных моментов».

Ещё одна часть конкурса – теоретическая, она похожа на экзамен или зачёт, во время которого кандидат на повышение разряда отвечает на вопросы экспертной комиссии. Именно здесь больше всего и помогают молодым специалистам способности интеллектуальные. Впрочем, в оценочном листе и иные критерии.

Дмитрий Каплан, начальник цеха №15 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «В любом случае оценивается ряд факторов. Особое внимание делается на охрану труда и технику безопасности, потому что жизнь у нас одна, здоровье одно, нужно его сохранить как можно дольше».

Аркадий Оганян, заместитель директора по производству СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Дело в том, что у нас не только молодые работники принимают участие, но и те, кто достиг довольно больших вершин – третий разряд. Иногда повышают и с четвертого. Но от этого зависит сложность задания: чем выше разряд, тем сложнее задание, которое надо выполнить».

Эффектные моменты состязания захватили интерес и будущих судоремонтников: с экскурсией на предприятие из областного центра приехали студенты индустриального колледжа.

Руслан Шмелев, мастер производственного обучения Мурманского индустриального колледжа, г. Мурманск: «Вы знаете, есть тенденция, что профессия становится популярна, оплачиваема. Студентам это интересно: интересно ремонтировать и поднимать флот сильной страны. В будущем году хотим пригласить своих студентов, чтобы они поучаствовали в конкурсе профмастерства».

Потомственный корабел Женя Карпов на завод попал как раз после окончания Мурманского индустриального колледжа, пошёл по стопам деда и отца. На «Нерпе» молодой специалист трудится всего несколько месяцев, но поддержка наставников и опыт коллег позволили ему не только принять участие в конкурсе, но и доказать, что талант и стремление к профессиональному росту могут помочь одержать победу.

Евгений Карпов, слесарь-монтажник судовой цеха №15 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Сложного ничего нет, особенно, если рука уже набита: нужно было притереть поверхность, поэтому ничего трудного».

Зародившийся больше 20 лет назад на «Нерпе» конкурс сегодня остаётся традицией и, конечно, возможностью вырасти в профессиональном плане. Кроме того, повышение разряда - это приятная прибавка к окладу, а победа в испытании награждается денежной премией.

Дмитрий Каплан, начальник цеха №15 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Для победителей - это всегда ценные призы, подарки и повышение профессиональных разрядов. Как правило, ученики получают первый разряды, а обладатели первого, второго - на ступеньку выше переходят».

Аркадий Оганян, заместитель директора по производству СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Мы не ограничиваем количество участников от одного цеха, все желающие могут участвовать. И чем больше участников, тем нам приятнее: мы видим рост и успех конкурса среди работников предприятия».

Дата конкурса также совпала с днём памяти одного из самых талантливых руководителей «Нерпы», поэтому к мемориальной доске Павла Григорьевича Стеблина заводчане, по традиции, возложили цветы. В этом доме, где установлена сегодня памятная табличка, директор проживал вместе со своей семьей, а вот ушёл из жизни прямо на рабочем месте, на родном предприятии. Сердце руководителя остановилось во время осмотра корпуса подводной лодки «Курск», доставленной немалыми усилиями после трагедии.

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