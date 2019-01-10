Праздник удался: 100 спектаклей и больше 10 тысяч зрителей!

В Мурманском областном театре кукол подвели предварительные итоги новогодней кампании 2019 года. На новогодних каникулах областной театр кукол представил юным зрителям две новые постановки. На «Муху-Цокотуху» и «Чудо в перьях» было продано порядка 9 тысяч билетов. Во время новогодних каникул эти спектакли были показаны на сцене 72 раза.

В декабре 2018 года театр гастролировал по Мурманской области со спектаклем «Плотник Андерсен и Рождественский гном». Вместе с Актёрской труппой в путешествие отправились и Дед Мороз со Снегурочкой. На выездных площадках города и области были даны 18 спектаклей, которыми насладились 1562 юных зрителя.

По традиции к новогодней кампании присоединилась и Мурманская областная детско-юношеская библиотека. На её площадях были даны 18 представлений, их посмотрели 1629 зрителей. Были проведены несколько благотворительных спектаклей.