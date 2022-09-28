Праздник женского здоровья и фитнеса встретили в фитнес-клубе

Сегодня особый день для северянок. Праздник женского здоровья и фитнеса отмечается ежегодно в последнюю среду сентября. Какие ошибки чаще всего совершают северянки, когда начинают заниматься фитнесом? Чем замотивировать себя на занятие спортом?

Ольга Петрушенко, посетительница фитнес-клуба, г. Мурманск: «Очень большая загруженность, творческие планы, а я в основном рисую. Вожусь с детками со взрослыми и большая очень нагрузка, поэтому не было времени заняться собой. Сейчас перестроила немножко график, творчество оставила, включилась в спорт, потому что без него очень тяжело».

Ольга Петрушенко, посетительница одного из фитнес-клубов Мурманска, отметила, что женское здоровье тесно связано с физическими нагрузками.

Ольга Петрушенко, посетительница фитнес-клуба, г. Мурманск: «Уходит лишний вес, самочувствие улучшается и энергия появляется для всего остального, новые силы появляются».

Далеко не каждый разберётся, как безопасно и правильно использовать тренажёры, для каких мышц они предназначены и в какой последовательности нужно выполнять упражнения. Ответы на все эти вопросы и подробный инструктаж можно получить у опытного тренера.

Надежда Успенская, инструктор тренажёрного зала и групповых программ: «Первая и самая главная ошибка, что при похудении девушка очень резко уменьшает калории, создаёт большой дефицит, что пагубно влияет на её здоровье. Вторая - это техника выполнения упражнений. И третья ошибка в том, что тренируют одну только группу мышц. Например, девушки хотят в основном ягодицы, соответственно качают только ягодицы. Но мы тренируемся комплексно».

Грамотный тренер использует индивидуальную программу физических нагрузок, ориентируясь на состояние подопечного.

Надежда Успенская, инструктор тренажёрного зала и групповых программ: «Я не очень люблю антинаучные тренды, например, вакуум делает меньше талию, способствует жиросжиганию. Я это не приветствую».

Казалось бы, что ещё для счастья надо: куплен абонемент в хороший зал, выбрана форма и обувь, да и время есть. Только до зала ещё нужно дойти.

Надежда Успенская, инструктор тренажёрного зала и групповых программ: «Мне кажется, что должна быть мотивация. Это в первую очередь. От любви к себе, если человек хочет заниматься физической нагрузкой, значит он найдёт ту, которая ему нравится. Будь то ходьба или йога, или пилатес, или тот же самый тренажёрный зал. Любая физическая нагрузка - это прекрасно».

Корреспондент съёмочной группы «Арктик-ТВ» поинтересовался у северянок, что же они выберут: сходить в зал или отдохнуть дома?

- Мы предпочитаем ходить гулять. Тренировочки уже не для нас, это очень большие нагрузки.

– Я бассейн предпочитаю.

– А я диванчик.

- А вы знали, что двадцать восьмого числа День женского здоровья и фитнеса? Как вы считаете, на диванчике полежать или на тренировочку?

– Замечательный праздник. На тренировочку.

– Хотелось бы на тренировочку, но не всегда есть на это время.

- Лучше на тренировочку сходить, выпустить все свои эмоции.