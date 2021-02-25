Праздника Севера стартует в марте

Торжественная церемония открытия 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся назначена на 14 марта. Решение принято организационным комитетом Полярной олимпиады. Закрытие планируется 28 марта.

В прошлом году, в связи с острой эпидемической ситуацией, северяне не смогли поучаствовать в ежегодном зимнем празднике. Программа состоит из 13 состязаний по разным видам спорта, в их числе хоккей с мячом, конькобежный спорт, альпинизм, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон и другие. В текущем году так же сохраняется традиция проведения соревнований по национальным видам спорта. Игры начнутся 2 марта и завершатся 4 апреля.

Стоит отметить, что многие спортивные соревнования пройдут в статусе всероссийских, для награды победителям уже подготовили 370 комплектов медалей. Иностранные гости так же не остались в стороне, на официальный сайт 47-го Мурманского лыжного марафона уже поданы заявки от спортсменов из Беларуси, Казахстана, Новой Зеландии и Норвегии, гонки пройдут 27 и 28 марта.