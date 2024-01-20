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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.24 20:30

Праздники закончились, жизнь продолжается: для крепкого здоровья северянам необходима витаминизация, а для своего дела - социальные контракты

Более 93 тысяч россиян и гостей нашей необъятной страны посетили столицу Заполярья в новогодние праздники. С каждым годом их количество увеличивается. Отдыхать в Заполярье на новогодние праздники приехали более 93 тысяч человек, что на 6% больше, по сравнению с прошлым годом.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Ашот Татевосян, художник, член-корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры; Юлия Муртазина, организатор квизов в Мурманске.

Правоохранители задержали и доставили в отдел полиции подозреваемых, избивших в Ленинском районе Мурманска молодого человека. В отношении нарушителей порядка завели уголовное дело.

Праздники закончились, но чудо продолжается.  К детям из Мурманской областной больницы приехали волшебники из Единого волонтёрского центра.

Проснулись с чувством усталости. Если это похоже на вас, то это первый признак недостатка полезных микроэлементов в организме. К слову, около 80% россиян страдают нехваткой витамина D, а на Севере он и вовсе в сильном дефиците, отмечают заполярные врачи. В полярную ночь и после выхода из неё организм ещё больше чувствует слабость и стресс. Помогут выбраться из апатии прогулки на свежем воздухе, физкультура, правильное и сбалансированное питание, а также витаминизация, которую необходимо проводить под контролем врача.

Преодолеть трудную жизненную ситуацию или открыть своё дело – одной из популярных мер поддержки северян в прошлом году стало заключение социального контракта. Например, ветеринарный врач из Снежногорска исполнила сою давнюю мечту и теперь принимает пушистых пациентов в новом ветеринарном кабинете.

Более 93 тысяч россиян и гостей нашей необъятной страны посетили столицу Заполярья в новогодние праздники. С каждым годом их количество увеличивается. Отдыхать в Заполярье на новогодние праздники приехали более 93 тысяч человек, что на 6% больше, по сравнению с прошлым годом. Гости Кольского края чаще всего предпочитают отдыхать на горнолыжных курортах, которые посетили более 36 тысяч туристов. В Мурманске же туристы чаще отправляются на атомный ледокол «Ленин». Также в 2023 году в регионе запустили масштабный национальный туристический маршрут «Заполярный калейдоскоп», который работает круглый год.

Три дракона, два медведя и Чебурашка – творческая задача для военнослужащих Гаджиево. В гарнизоне подвели итоги конкурса по созданию снежных фигур.

Талантливый художник, любитель своего дела и настоящий профессионал Ашот Татевосян пригласил съёмочную группу «Арктик-ТВ» в свою мастерскую, чтобы рассказать о своём творческом пути, проектах, над которыми работает сейчас и раскрыть секрет своего мастерства…

Куда сходить и чем можно развлечься в эти морозные дни? Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в мурманской арт-библиотеке и узнала, чем славится это место.

Свет и тьма есть в каждом из нас, но увидеть это способны не все. Творческие порывы одной мурманской художницы способны вызвать столь же противоречивые чувства, как и попытки разглядеть душу человека.

В Мурманской области завершилась Всероссийская акция «Движения Первых» «Российский детский Дед Мороз». В ней приняли участие более 500 юных северян. Целый месяц участники «Движения Первых» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли тех, кто работал в праздники. Они дарили врачам, спасателям, полицейским, военнослужащим и многим другим хорошее настроение и самодельные подарки. Благодаря этой акции ребята учатся уважительно относиться к труду и профессиональному долгу. Школьники и студенты побывали во всех муниципальных образованиях, даже самых отдаленных и успели поздравить 5799 человек. В качестве благодарности взрослые проводили для гостей экскурсии по предприятиям, рассказывали про свои профессиональные обязанности и показывали, как проходит их рабочий день. Всего в акции по всей России участвовали свыше 600 тысяч человек.

В Мурманске продолжаются мероприятия, посвящённые памятной дате – 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Культурно-выставочном центре Русского музея открыли выставку «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941–1944».

Показать то, о чем порой не хотят даже говорить. Девушки, борющиеся с онкозаболеваниями, готовятся к открытию областной фотовыставки. Проект «Самое время жить» про безграничную любовь к себе и жизни.

Первые матчи в новом году у мурманской молодёжной хоккейной команды «Арктика» не задались. Спортсмены выступали в Салехарде против местного «Факела». Оба матча выдались для «Арктики» напряженными. В первый день хоккеисты сыграли со счётом 8:2 - хозяева поля нанесли нашей команде разгромное поражение. Вторая игра была немного удачнее: «Факел» забил в ворота «Арктики» шесть шайб, а мурманский клуб ответил только двумя. Во время встреч со стороны наших парней было немало нереализованных моментов. Следующий матч Национальной хоккейной молодёжной лиги мурманчане проведут против клуба «Юнисон-Москва» в столице России 20 и 21 января в 18.30. Трансляция игры будет доступна в группе «Арктики» в социальной сети «ВКонтакте».

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Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
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Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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