149 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+73), Кольском (+17) и Печенгском (+16) районах.

Напомним, с 18 января в регионе началась массовая прививочная кампания. Предельного возраста для вакцинации от COVID-19 нет, прививку делали и 90-летним гражданам, они её хорошо переносили, заявил сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый. Законодатель предупредил, что нежелательно прививаться на фоне обострения каких-либо заболеваний. Также нельзя накануне вакцинации употреблять спиртное, а после вакцинации 2-3 дня также рекомендовано воздержаться от спиртных напитков.

Вакцинировать от коронавируса необходимые для создания иммунной прослойки 60% населения России можно будет уже к середине текущего года, считает директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.