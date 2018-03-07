Предложение о реконструкции сквера около переулка Русанова вошло в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

За день по небольшой аллее, расположенной между проспектом Ленина и улицей Шмидта, недалеко от одного из крупнейших в городе торговых центров, проходят сотни людей. Возможно, именно эта общественная территория, вошедшая в программу «Формирование комфортной городской среды», уже в этом году изменится до неузнаваемости. А пока горожане делятся своими соображениями по поводу того, как можно улучшить это популярную у мурманчан территорию: «Надо здесь деревьев больше».

Согласно разработанному дизайн-проекту, здесь высадят новые деревья, кустарники, а чтобы зимой горожане сохраняли воспоминания о лете, в парке установят декоративную инсталляцию в виде шара, украшенного цветами.

Планируется привести в порядок и тротуары, установить овальные скамейки и современные прожекторы. А чтобы вандалы не смогли испортить обновленный парк, по периметру установят камеры видеонаблюдения.