Предложение превышает спрос, или Чего ждать от рынка недвижимости в Мурманске

Предложение превышает спрос. Такова нынешняя ситуация на рынке недвижимости в Мурманске. Желающих приобрести квартиру или дом поубавилось, подчеркивают эксперты.

Предложение превышает спрос. Такова нынешняя ситуация на рынке недвижимости в Мурманске. Желающих приобрести квартиру или дом поубавилось, подчеркивают эксперты.

Альберт Козлов, руководитель отдела продаж агентства недвижимости: «Покупателей стало заметно меньше, звонков по объектам заметно меньше, а предложений на рынке в разы больше. Практически в два раза количество превышает февральские показатели».

Стоимость квадратного метра на покупку жилья в сравнении с предыдущим годом снизилась. Мурманчане рассматривают квартиры во всех районах города. Предпочтение отдают недвижимости с ремонтом. Что касается аренды, то спрос здесь по-прежнему создают приезжие строители. Впрочем, их поток, судя по запросам к риелторам, стал умереннее.

Альберт Козлов, руководитель отдела продаж агентства недвижимости: «Квартиры сильно не простаивают, но они просели. У нас, например, в отделе аренды нет какой-то сильной просадки. Стоимость снизилась, но на нормальную стоимость люди всё равно приходят снимать».

Положительная динамика наблюдается по ипотечному кредитованию.

Юрий Сазонов, начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования банка: «Ситуация на рынке сложилась интересная. Последняя тенденция - снижение процентных ставок. Банк снижал последний раз буквально на днях процентные ставки. Это снижение коснулось всех продуктов. Максимальный доходил до 3,3 процента. За май мы снизились практически на пять процентов, поэтому тенденция очень хорошая для клиентов, я думаю, что они этим воспользуются».

Сотрудник банка отмечает, что первоначальный взнос снизился от 30 до 15 процентов по некоторым продуктам. В целом, по сравнению с 2021 годом, стоимость на покупку и аренду недвижимости постепенно снижается и появляются привлекательные продукты по ипотечному кредитованию.