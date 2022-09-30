Предмет финансовой грамотности станет обязательным элементом школьной программы

Предмет включён в программу старшей школы приказом Минпросвещения России. Работа над этими изменениями шла при экспертном участии Банка России и Минфина России.

Ученики 10-11 классов на уроках «Обществознания» узнают о бюджетном регулировании и налогах, причинах и последствиях инфляции. Важной частью обучения станет тема личных финансов и защиты от мошенников. Старшеклассники также познакомятся с принципами работы финансового рынка, с современными технологиями и особенностями профессиональной деятельности в этой сфере.

Учебные программы должны быть адаптированы к новым требованиям стандартов к 1 сентября 2023.

В 1-9 классах преподавание основ финансовой грамотности стало обязательным с начала этого учебного года. Элементы финансовой грамотности появились в стандартных школьных предметах – географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании.