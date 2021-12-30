Предновогоднее гвоздестояние, или Доска желаний

Как часто мы говорим себе, что начнём жить по-другому: с завтрашнего дня или с понедельника. Эллина Ким попыталась перезапустить энергетические процессы прямо перед началом нового года при помощи восточных практик, а именно, стоянием на гвоздях. Что из этого вышло, узнаете из нашего сюжета.

Гвоздестояние в последнее время все больше набирает популярность. Для обывателей такая практика в диковинку. К культуре и традициям Востока приятней приобщаться через национальную кухню, одежду или музыку. Испытывать физические возможности через хождения по углям или, например, стеклу решится не каждый. Чтобы сделать первый шаг на поверхность с острыми предметами, нужен не только особый настрой, но и хороший инструктор йоги, который посвятит во все тонкости этого искусства.

Алексей Мосин, предложил мне встать на необычную доску с раздвоенными гвоздями и звучным названием «Цветок сливы».

Алексей Мосин, инструктор йоги: «Некоторые называют её еще «Доска желаний». Кто простоит больше пяти минут, то оно исполнится. Некоторые ученики приходят и говорят, а дайте мне вот ту досочку, хочу постоять».

Впрочем, далеко не все ходят «на гвозди» ради магического эффекта. Такая практика, по словам специалистов, помогает сбросить напряжение, расслабиться и получить заряд эндорфинов.

Алексей Мосин, инструктор йоги: «Есть такие люди, как «адреналиновые наркоманы», им хочется дальше и больше прыгать, глубже нырять, им надо преодолевать новую планку. Здесь они это получают и задумываются, что они хотят получить ещё больше эмоций».

Конечно, можно и дома такую доску установить, но лично мне сложно представить, что вот так можно встать на гвозди, только вернувшись из офиса. Здесь нужна подготовка: следует выровнять дыхание и размять ступни ног.

Чувство, когда в твои пятки одновременно впиваются десятки гвоздей, не самое приятное. Инструктор подбадривает, следит за дыханием и рекомендует сосредоточиться на внутреннем состоянии. О желании, которое загадала, я позабыла практически сразу, хотелось лишь скорее спрыгнуть.

Не так стойко, как хотелось бы, но 5 минут выстоять всё же удалось. Спускаться на пол тоже больно. Лично мне понравился момент преодоления: немного горжусь собой, что перешагнула боль и страх. Теперь доски с гвоздями мне не кажутся такими грозными.