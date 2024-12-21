Предновогоднее время определяет нашу жизнь: состоялась «прямая линия» Президента РФ, мурманчанам вручили ключи от новых квартир, а юные северяне радуются обновлённому бассейну в «Лапланидии»

Днём 18 декабря на юге Мурманской области столкнулись два поезда: грузовой и пассажирский. В последнем находились 326 человек. В результате столкновения поезд сошёл с рельсов, четыре вагона перевернулись. Есть погибшие.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии - Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению молодёжного хоккейного клуба «Арктика».

Но начнём с главного.

Президент России Владимир Путин по традиции подвёл итоги уходящего года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году вновь была совмещена с «прямой линией».

Днём 18 декабря на юге Мурманской области столкнулись два поезда: грузовой и пассажирский. В последнем находились 326 человек. В результате столкновения поезд сошёл с рельсов, четыре вагона перевернулись. Есть погибшие.

13 лет назад - 18 декабря 2011 года во время сильного шторма в Охотском море перевернулась и затонула буровая платформа «Кольская». Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14. Напомним, судовладелец «Кольской» - компания «Арктикморнефтегазразведка» после окончания работ в районе Мурманска передала платформу на Сахалинское месторождение. Во время буксировки она попала в шторм. 18 декабря, вопреки запрету руководства, капитан подал сигнал SOS, но он оказался сильно запоздавшим. Через три часа «Кольская» опрокинулась и затонула в Охотском море на глубине более 1000 метров. Катастрофа произошла в центральной части моря. В первые часы после происшествия силами экипажей буксира «Нефтегаз 55» и ледокола «Магадан» были спасены и подняты на борт 14 из 67 человек. В начале мая 2012 года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта официально сообщила, что завершила расследование причин аварии: во-первых, принятие судовладельцем решения на буксировку в период действующего сезонного запрета; во-вторых, нарушение требований документов, определяющих порядок и объём подготовки «Кольской» к разовому перегону в зимнее время; в-третьих, неудовлетворительное обеспечение безопасности. Также к трагедии привело и запоздалое решение со стороны должностных лиц АМНГР по прекращению буксировки, спасению находящихся на «Кольской» людей.

Пострадавшие на производстве северяне получили новые автомобили от Отделения Социального фонда России по Мурманской области.

Перед новогодними праздниками сотрудники Мурманского МЧС активизировали профилактическую работу, например, проверяют магазины с пиротехникой для оценки соблюдения норм пожарной безопасности. Покупка некачественной продукции и неосторожное обращение с ней могут повлечь за собой травмы и серьёзные инциденты. Специалисты рекомендуют выбирать пиротехнику только в специализированных магазинах и обязательно проверять наличие сертификатов. Инструкция должна содержать название производителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования. Фейерверки нужно хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке, вдали от легковоспламеняющихся предметов и обогревателей. Не носите их в кармане и не возите в автомобиле. В холодное время года храните в отапливаемом помещении, избегая перепадов температуры.

Одна из мурманских строек осталась без рабочих рук. Так закончился рейд по мигрантам военного следственного управления по Северному флоту.

В Новый год без долгов! Такая акция стартовала у федеральной службы судебных приставов. Сотрудники ведомства не только уведомляют жителей об уплате задолженностей, но и могут даже конфисковать имущество.

Ещё один новый объект на карте города Мурманска обзавёлся собственниками. Жители аварийного фонда и дети-сироты получили ключи от новых квартир в доме на улице Успенского.

Для открытия или развития бизнеса нужны средства и опытные наставники. И то, и другое мурманским предпринимателям предлагают в центре «Мой бизнес».

В Мурманске прошла ярмарка социальных проектов и вручение ежегодной премии главы города Мурманска «За активную общественную работу».

В Мурманской области стартовал социальный проект «Спорт для СВОих». Его цель – создание условий для занятия адаптивными видами спорта, в первую очередь, для бойцов СВО.

«За призы Снегурочки» сразились больше трехсот заполярных спортсменов: в Полярном состоялись десятые областные соревнования по плаванию на короткой воде.

В мурманском Центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось торжественное открытие обновленного после капитального ремонта бассейна.

Корпоратив - это слишком просто и скучно. Накануне Дня энергетика коллектив АО «Мурамэнергосбыт» сыграл в игру «Особое мнение»! на необычный квиз были приглашены коллеги по цеху и партнёры.

«Энергия поколений» - так назвали фотовыставку, посвященную трудовым династиям, которые на протяжении долгих лет делают жизнь северян теплее и светлее.

Конкурс красоты «Сияние Арктики» продолжается. Девушки плавно приближаются к главному гала-вечеру. Однако, каждый этап на пути к финалу становится для участниц не менее увлекательным и важным.

Лишиться всего, чтобы понять настоящую цену жизни. Некоторые осужденные женщины 24-й колонии-поселения в Оленегорске испытали на себе это чувство. Виной тому стали наркотики. Исповедь двух северянок, которые прошли через ад, чтобы вернуться к человеческой жизни, в сюжете Кристины Харатовой.