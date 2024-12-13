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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.24 19:30

Предновогоднего чуда не свершилось: по делу бывшего директора единственного в Мурманске частного детского сада вынесен обвинительный приговор

С конца прошлого года в Мурманске проходили судебные заседания по делу Ирины Ушинской. Бывшего директора частного мурманского детского сада «Счастье» обвиняли в хищении денежных средств, выделенных из бюджета в качестве поддержки учреждения.

Следствие рассматривало период строгих ковидных ограничений, когда все сидели дома на карантине, включая детей. Сегодня Октябрьский суд Мурманска вынес приговор по небезызвестному делу. 

-  Суд приговорил Ушинскую Ирину Альфредовну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ…

Экс-директора детского сада «Счастье» признали виновной. Помимо условного срока два года и шесть месяцев суд назначил Ушинской штраф в размере более двухсот тысяч рублей.

Такого вердикта никто не ожидал. На заседание в суд Ушинскую пришли поддержать семья, товарищи, бывшие коллеги и родители детей, которые ходили в этот детский сад.

Светлана Николаева, мать воспитанников школы «Пионер», созданной Ириной Ушинской: «Я Ирину Альфредовну знаю, как хорошего человека, очень грамотного, очень умного. И сейчас, конечно, я даже поревела в зале суда, потому что я считаю, что совершенно несправедливый приговор. Я ожидала, конечно, полного оправдания. Потому что, зная Ирину Альфредовну, что она человек, который болеет своим делом, у неё вся душа в том, что она делает. И то, что она могла что-то себе позволить лишнее, я считаю, что это неправда. Я считаю, что она заслуживала полного оправдания.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Я считаю, что этот приговор несправедливый. Суд не учёл те доводы, о которых мы говорили. Начиная вообще от незаконности проверки детского сада «Счастья» и заканчивая массой процессуальных нарушений».

У Ирины Ушинской есть время, чтобы подать апелляцию, но по словам самой Ирины Альфредовны, это дело и так забрало у неё слишком много сил и здоровья.

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