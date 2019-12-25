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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.19 19:30

Предновогодние праздники для юных северян подходят к завершению

Более 2,5 тысячи  маленьких мурманчан стали гостями новогодних праздников, организованных городской администрацией. Менее чем за неделю были проведены 16 новогодних утренников, на которых можно было не только танцевать у нарядной лесной красавицы и посмотреть представление, но и самим стать его участниками, и даже научиться совершать чудо своими руками.

Сказка, которая происходит не только на глазах, но и при непосредственном участии маленьких гостей. Весёлые забавы начинаются прямо с порога: здесь и новогодняя фотозона, и всевозможные конкурсы, шутки, песни, танцы, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

Ксения Байдовская, участница праздника: «Мне всё нравится, красиво очень!».

Анжела Байдовская, мурманчанка: «У меня трое детей, это самая младшая. Жду от праздника хорошего настроения. Всем желаю здоровья и счастья в этом году, для всех - подарков побольше от Деда Мороза».

Ёлка удивляет и радует юных северян  не только оригинальностью убранства и пышностью, но и весьма внушительными размерами.

Каждый год к праздничному представлению создаётся оригинальный сценарий. На его создание уходят месяцы и принимают участие в процессе его создания десятки творческих северян.

Любовь Никитина, участница мероприятия: «Продумывалось всё заранее, начинали аж с сентября: составляли план праздника, сценарий, придумывали танцы. После каждой ёлки мы делаем выводы, может возникнуть новая идея какая-то, мы где-то что-то увидим, услышим, подбираем музыку, записываем всё. А когда наступает время готовиться, мы достаём весь наш багаж и творим».

Режиссерская изюминка спектакля этого года – два Деда Мороза. Мысль глубоко психологическая, с воспитательным подтекстом.

Детские творческие коллективы радовали гостей песнями. Многие ребята впервые принимают участие в таком масштабном шоу. 

Поздравить ребят приехал глава города Мурманска Андрей Сысоев. Эта ёлка в Детско-юношеской спортивной школе № 14, организованная администрацией города, финальная в этом году. Всего в разных округах Мурманска их было 16.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы завершаем череду праздничных новогодних мероприятий новогодних. С 21 числа у нас начались эти замечательные праздники, 2,5 тысячи детей – гости наших ёлок, начиная от отличников и до тех, кому хотелось бы помочь. Главное, что я сегодня увидел, праздничное настроение детей - они у нас замечательные».

Праздничные новогодние мероприятия при поддержке руководства города проходят в Мурманске каждый год. И пусть в 2019-м череда таких ёлок завершилась, у организаторов уже есть масса идей, которые, они конечно держат в секрете, чтобы ровно через 12 месяцев снова радовать и удивлять.

 

 

 

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