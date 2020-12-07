Горнолыжный сезон для жителей Мурманской области стартует 11 декабряВ Мурманске зажгли новую новогоднюю иллюминацию
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.20 19:30

Предновогодние сюрпризы и хорошие новости

В Мурманской области уровень безработицы сократился, 31 декабря будет входным, а театры и кинотеатры откроют свои двери на новогодних праздниках. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис во время оперативного совещания в правительстве.

Спорам о том, надо или не надо отдыхать 31 декабря, положили конец. Последний день 2020 года в Мурманской области официально объявили выходным. Правда, отрабатывать его придётся в субботу, 26 декабря. Она будет полноценным трудовым днём. И это не все новогодние сюрпризы для северян. Перед праздниками двери откроют театры и кинотеатры Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы внимательно обсудили и проанализировали ситуацию. И с 17 числа мы запускаем работу кинотеатров и нашей филармонии. Посадка будет наполовину – 50 процентов, при соблюдении всех ограничений. Я прошу соответствующие нормативные акты подготовить,  чтобы люди смогли провести новогодние праздники в удобном и привычном режиме».

А уже с 11 декабря работать начнут горнолыжные склоны. Но покататься на них смогут только местные жители. Туристов пускать будут с 15 января. Послабления в режиме обоснованы тем, что Мурманская область, по словам губернатора, вышла на плато заболеваемости, заразившихся становится меньше.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «По данным оперштаба, у нас по-прежнему высокий показатель выздоровления, больше 91 процента. В России этот показатель около 78-79 прцентов. На сегодняшний день у нас вылечились 26 тысяч 970 человек из 29 тысяч  427 заболевших. Общий коечный фонд региона в подведомственных Минздраву учреждениях и учреждениях ФМБА составляет 1414 коек. Из них 769 с кислородом, 126 с возможностью проведения ИВЛ. По оперативным данным, из госпитализированных пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести течения болезни - порядка 85 процентов. Тяжёлых на процент, по сравнению с прошлой неделей, стало меньше».

Во время совещания обсудили и итоги дорожной кампании этого года. Вице-губернатор Юрий Сердечкин сообщил, что за плановый период в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано более 60 километров дорог. План перевыполнен на 10%. В частности нижний слой асфальта положили на первых 10 километрах автоподъезда к Териберке, отремонтировали 70 дорог в 25 муниципалитетах. Но гладко работы прошли не везде.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «В 2020 году у нас есть одна работа, которая не была  выполнена. Это дорога Снежногорск-Гаджиево. Подрядная организация не смогла выполнить эту работу, поэтому контракт в ней был расторгнут. Данная работа перенесена на 2021 год и ей придаётся уделять особое внимание. Данная работа будет выполняться в рамках национального проекта в следующем году».

Ещё одна хорошая новость - в Мурманской области, несмотря на пандемический локдаун, снизился уровень безработицы. С октября количество безработных сократилось на 2,5%.

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