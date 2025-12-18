«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небомОсадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области
Предновогодний бал-маскарад в Мурманском арктическом университете объединил студентов высшего образования и колледжей

Праздничный вечер посетили и студенты из Индии и Китая.

Идея организовать необычное мероприятие зародилась у учащихся ещё весной, и нашло отклик в творческом студенческом объединении. Ребята с большим интересом взялись за подготовку и проведение бала-маскарада.

Александр Головачев, начальник организационного отдела Морской академии МАУ: «На 9 мая мы провели акцию «Вальс Победы». После этого захотели ещё каких-то мероприятий, захотели танцевать, готовиться. Уже в конце мая мы обсуждали, что хотелось бы на Новый год провести какой-то бал-маскарад. Теперь мы попробовали это воплотить в жизнь».

Каждый желающий мог украсить вечер уникальным выступлением, окунуться в атмосферу праздника и ненадолго забыть о повседневных заботах.

Александра Филиппова, организатор бала-маскарада: «Во-первых, ты приходишь в маске, никто тебя не видит, никто тебя не знает. Это тот момент, когда ты можешь перевоплотиться и стать кем угодно. Хотя бы на один вечер забыть о предновогодней суете, сейчас у кого-то ещё и отчётный период, у студентов сессии, у всех стресс. А мы решили, что будет здорово, если все побудут сегодня кем-нибудь другим».

На мероприятии расположились две площадки. На одной для студентов провели мастер-класс по изготовлению карнавальных масок, а на другой – можно было создать новогоднюю игрушку.

За этим столом студенты могут своими руками изготовить карнавальную маску, чтобы дополнить свой прекрасный образ. В этом их на каждом этапе сопровождали творческие наставники. Мастер-классы понравились всем гостям бала.

Полина Иванова, организатор мастер-класса по изготовлению карнавальной маски: «Так как у нас сегодня маскарад, то главная часть дресс-кода - это маска. Не у всех она, к сожалению, есть, но можно проявить креатив и свою индивидуальность, сделав маску у нас своими руками».

Проведение подобных тематических вечеров – отличная возможность получить яркие впечатления, обрести новые знакомства и просто непринужденно провести время.

Степан Мусихин, курсант ММРК имени Месяцева: «Эти мероприятия дают мне море позитива, счастья, энергии и искренних эмоций».

Вера Пташенчук, курсант кафедры судовождения МАУ: «Ожидаю новых знакомств, приятных впечатлений. Мы поддержали идею, потому что это классно, когда совместными усилиями создаются такие тематические вечеринки. Для студентов, курсантов - это возможность познакомиться, завести новых друзей».

Некоторые иностранные студенты не только первый раз побывали на балу, но и выступили со своим первыми танцевальными номерами.

Кингсон Джейкоб, студент МАУ: Я давно жил здесь, я уже на пятом курсе, но это мероприятие будет моим самым первым. Я буду танцевать».

Открытием праздника стал нежный вальс, а дальнейшая насыщенная программа не оставила без положительных эмоций ни одного гостя.

