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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.07.24 20:30

Предотвратили теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», потушили пожар на складе с апатит-нефелиновым концентратом, теперь можно купаться на «Аврора-Пляже» - пёстрые новости уходящей недели

Уникальное событие произошло недавно под Мурманском. На животной ферме в посёлке Молочном впервые в Заполярье родился альпака. Это неожиданное прибавление вызвало радость не только у сотрудников фермы. Познакомиться с новым жителем Севера решила Кристина Харатова.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Максим Голямин с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Ольга Дзюба и Максим Кукушкин, участники турнира «Что? Где? Когда?» «Белые ночи Санкт-Петербурга», команда «Вспомнить все»; Алексей Игнатьев, заместитель руководителя ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Начнём с происшествий. 50 спасателей боролись с пламенем, охватившем крышу на складе в Кировске. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, прежде чем его ликвидировали. Огромные столбы огня, едкий дым и смог. В таких условиях спасатели работали на складе с апатит-нефелиновым концентратом. Загорелась крыша помещений и огнеборцам пришлось бороться с возгоранием на 56-метровой высоте. Погибших и пострадавших во время ЧП нет.

Продолжаем тему происшествий. На авианосце «Адмирал Кузнецов» предотвратили теракт украинской военной разведки. В марте этого года с 24-летним военнослужащим крейсера через мессенджер связался сотрудник спецслужб Украины. Он представился «Олегом» и пытался психологическим давлением склонить молодого человека на совершение теракта. Однако, наш офицер остался верен своей Родине. Он сообщил о попытке вербовки органам безопасности. Теперь в отношении звонившего «Олега» и его пособников возбуждено уголовное дело. Они объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству.

Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море.

Добраться до некоторых населённых пунктов нашего региона сейчас можно только по воздуху. Один из таких Краснощелье. Село в Ловозерском районе посетил глава региона, оттуда он отправился к Белому морю в Чапому и Чаваньгу, а после и Умбу. О поездке - в нашем материале.

А в Москве провели финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он стал одним из важнейших событий Года семьи. Победителями масштабного события стали 32 команды, в их числе семья Ковалевских и Космыниных из Мурманской области.: Абитуриенты, которые планируют поступить в МАУ, скоро откроют для себя студенческую жизнь. Приёмная кампания в Мурманском арктическом университете близится к завершению. Ежедневно десятки ребят приносят свои документы на поступление в ведущий вуз региона. Какие специальности самые популярные в этом году, расскажет Кристина Харатова.

Но до первых лекций ещё далеко и можно расслабиться. Например, на организованном на озере Канентъявр пляже, который полностью оборудован для безопасного отдыха северян. «Аврора-Пляж» оснащён спасательной вышкой, системой оповещения, площадка полностью соответствует ГОСТу. На постоянной основе здесь следят за безопасностью отдыхающих дежурные спасатели и сотрудники ГИМС. Несмотря на все прелести пляжного отдыха, они напоминают, что окунаться в воду нежелательно. Ведь на севере поверхность воды прогревается тонким слоем, а глубже - холодный поток, который способен привести к трагическим последствиям. Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «15 июля откроется второй пляж на озере Канентъявр, в районе автодороги Мурманск – Ура-Губа».

В Мурманске стартовали просмотровые сборы, на которых тренерский состав ХК «Арктика» решает кого взять в клуб. Олеся Кривенко подробнее…

К теме культуры и искусства. Фестиваль «РОСТ» скоро завершится. Некоторые мастера уже выполнили свои работы, другие на финальных стадиях. В рамках этого большого творческого проекта один из художников Кирилл Ведерников провёл лекцию в Мурманске. Участие в ликбезе приняла и Кристина Харатова.

Уникальное событие произошло недавно под Мурманском. На животной ферме в посёлке Молочном впервые в Заполярье родился альпака. Это неожиданное прибавление вызвало радость не только у сотрудников фермы. Познакомиться с новым жителем Севера решила Кристина Харатова.

А в Лапландском заповеднике наблюдают за дикими животными. Фотоловушки учёных зафиксировали сразу два интересных сюжета из животного мира. На одном из видео видно, как лосиха заботливо ведёт за собой лосят через ручей. Когда рядом мама, никакие быстрые течения не страшны. На втором ролике - санитар леса. Волку нужно было на другой берег. При этом его не смущают летающий над головой перевозчик и крупная утка - большой крохаль перед самым носом. Своими действиями хищник явно побеспокоил пернатых.

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