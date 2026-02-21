Предпраздничная неделя: готовимся к выборам в Думу, проводим операцию «Северный туризм», а отдыхаем в котокафе «МурМания»

Скоро год, как ждёт извинений от секретаря обкома КПРФ Юрия Ваталина боец специальной военной операции и наш земляк Алексей Ясевич. Секретарь обкома с товарищами, не дождавшись партийных взносов от бойца, попросту «похоронили» его и до сих пор не принесли извинений. Быть может, накануне 23 февраля он соизволит покаяться перед защитником Отечества и земляками.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Екатерина Сидячкина, заведующая отделом ремёсел ДК имени С.М. Кирова, и Елена Герасимова, заведующая отделом фольклора «Кировки».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Мурманск с рабочим визитом посетил председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ирины Белых и директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин. Напомним, что в этом году наш регион принимает участие в пилотном проекте, когда выпускникам 9-х классов для поступления в колледжи будет достаточно сдать только 2 экзамена, вместо четырёх.

А накануне об особенностях приёмной кампании 2026 года рассказали участникам первого регионального родительского форума. В течении двух дней его посетили 600 человек.

Сотни туристов застряли из-за непогоды в Териберке в прошлые выходные. Каких усилий стоило властям вызволить застрявших туристов из Териберки на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказал губернатор Мурманской области. И хотя китайским туристам не давали грустить и в местном Дворце культуры они пели «Катюшу», из случившего будут извлечены уроки.

История с непогодой получила продолжение. В поморском селе прошла сходка в лучших традициях 90-х годов прошлого века, сообщила интернет-газета «Моя Териберка». Приезжие гиды вызвали «на разговор» местных жителей. Причиной сходки стала ситуация на дороге - только за сутки на трассе в Териберку случились десятки ДТП. Самое простое и понятное решение, по мнению авторов, запрет на работу мигрантов в такси в Мурманской области. Это решение помогло бы снять напряжение и раздражение, вызванное особенностями менталитета приезжих водителей, и обезопасить дорожное движение. К тому же поступают жалобы от туристов, что в аэропорту Мурманска туристов встречают гастролеры на машинах с неместными номерами, навязчиво предлагают повести гостей нашего региона до города, буквально хватают их за рукава. Причем цены у нелегалов выше, чем у агрегаторов. Представители туристического сообщества просят вмешаться в ситуацию силовиков. На этой неделе появились первые сообщения, что на подъезде к селу работают подразделения ОМОН и сотрудники Госавтоинспекции.

После публикаций в СМИ, в том числе и на нашем телеканале о ситуации на дороге и в самой Териберке мурманские полицейские объявили о проведении операции «Северный туризм».

Накануне 23 февраля Андрей Чибис поздравил с наступающим Днём защитника Отечества участников СВО, находящихся на лечении в военном госпитале.

Заполярье готовятся к предстоящим выборам в областную Думу, поэтому региональная Общественная палата объявила о наборе слушателей в школу наблюдателей. С 2023 года в Общественной палате Мурманской области действует Штаб общественного наблюдения. В этом же году было решено открыть специальную школу, где граждан с активной гражданской позицией будут обучать работе на избирательных участках и не только. Добровольцев обучат особенностям наблюдения за выборами с момента регистрации кандидатов, ведения ими агитации вплоть до дня голосования и подведения итогов. У любого северянина есть возможность стать частью этой команды. Сессии от экспертов, среди которых будут приглашенные блогеры и журналисты, стартуют уже 12 марта.

Ансамбль танца «Радость» - гордость Мурманской области. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось побывать за кулисами и узнать, как проходят репетиции одного из ведущих коллективов Заполярья.

В Кольском заливе базируется не просто лаборатория, а целый полигон морских млекопитающих Мурманского морского биологического института. Научная работа там кипит круглый год. Журналисты «Арктик-ТВ» пообщались с учёными и узнали подробнее об их работе.

В Мурманской областной научной библиотеке хранятся тысячи книг. И некоторые из них по-настоящему уникальны. Это издания, которым больше ста, двухсот и даже трёхсот лет. Они хранят не просто тексты, а живые человеческие чувства, например, дарственные надписи, оставленные на полях людьми из ушедших веков. Корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова побывала в книгохранилище и увидела эти послания из прошлого.

Как отдохнуть от будничной суеты и уютно провести вечер? На этот вопрос точно есть ответ у обитателей мурманского котокафе под названием «МурМания». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в гостях у пушистых питомцев.