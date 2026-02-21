Познание бесконечно: учёные из Даремского университета разглядывают тёмную материю, а исследователи из Дублина изучают мозг младенцевШирокую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньями
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.26 20:30

Предпраздничная неделя: готовимся к выборам в Думу, проводим операцию «Северный туризм», а отдыхаем в котокафе «МурМания»

Скоро год, как ждёт извинений от секретаря обкома КПРФ Юрия Ваталина боец специальной военной операции и наш земляк Алексей Ясевич. Секретарь обкома с товарищами, не дождавшись партийных взносов от бойца, попросту «похоронили» его и до сих пор не принесли извинений. Быть может, накануне 23 февраля он соизволит покаяться перед защитником Отечества и земляками.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Екатерина Сидячкина, заведующая отделом ремёсел ДК имени С.М. Кирова, и Елена Герасимова, заведующая отделом фольклора «Кировки».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Мурманск с рабочим визитом посетил председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ирины Белых и директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин. Напомним, что в этом году наш регион принимает участие в пилотном проекте, когда выпускникам 9-х классов для поступления в колледжи будет достаточно сдать только 2 экзамена, вместо четырёх.

А накануне об особенностях приёмной кампании 2026 года рассказали участникам первого регионального родительского форума. В течении двух дней его посетили 600 человек.

Сотни туристов застряли из-за непогоды в Териберке в прошлые выходные. Каких усилий стоило властям вызволить застрявших туристов из Териберки на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказал губернатор Мурманской области. И хотя китайским туристам не давали грустить и в местном Дворце культуры они пели «Катюшу», из случившего будут извлечены уроки.

История с непогодой получила продолжение. В поморском селе прошла сходка в лучших традициях 90-х годов прошлого века, сообщила интернет-газета «Моя Териберка». Приезжие гиды вызвали «на разговор» местных жителей. Причиной сходки стала ситуация на дороге - только за сутки на трассе в Териберку случились десятки ДТП.  Самое простое и понятное решение, по мнению авторов, запрет на работу мигрантов в такси в Мурманской области. Это решение помогло бы снять напряжение и раздражение, вызванное особенностями менталитета приезжих водителей, и обезопасить дорожное движение. К тому же поступают жалобы от туристов, что в аэропорту Мурманска туристов встречают гастролеры на машинах с неместными номерами, навязчиво предлагают повести гостей нашего региона до города, буквально хватают их за рукава. Причем цены у нелегалов выше, чем у агрегаторов. Представители туристического сообщества просят вмешаться в ситуацию силовиков. На этой неделе появились первые сообщения, что на подъезде к селу работают подразделения ОМОН и сотрудники Госавтоинспекции.

После публикаций в СМИ, в том числе и на нашем телеканале о ситуации на дороге и в самой Териберке мурманские полицейские объявили о проведении операции «Северный туризм».

Накануне 23 февраля Андрей Чибис поздравил с наступающим Днём защитника Отечества участников СВО, находящихся на лечении в военном госпитале.

Скоро год, как ждёт извинений от секретаря обкома КПРФ Юрия Ваталина боец специальной военной операции и наш земляк Алексей Ясевич. Секретарь обкома с товарищами, не дождавшись партийных взносов от бойца, попросту «похоронили» его и до сих пор не принесли извинений. Быть может, накануне 23 февраля он соизволит покаяться перед защитником Отечества и земляками.

Заполярье готовятся к предстоящим выборам в областную Думу, поэтому региональная Общественная палата объявила о наборе слушателей в школу наблюдателей. С 2023 года в Общественной палате Мурманской области действует Штаб общественного наблюдения. В этом же году было решено открыть специальную школу, где граждан с активной гражданской позицией будут обучать работе на избирательных участках и не только. Добровольцев обучат особенностям наблюдения за выборами с момента регистрации кандидатов, ведения ими агитации вплоть до дня голосования и подведения итогов. У любого северянина есть возможность стать частью этой команды. Сессии от экспертов, среди которых будут приглашенные блогеры и журналисты, стартуют уже 12 марта.

Ансамбль танца «Радость» - гордость Мурманской области. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось побывать за кулисами и узнать, как проходят репетиции одного из ведущих коллективов Заполярья.

В Кольском заливе базируется не просто лаборатория, а целый полигон морских млекопитающих Мурманского морского биологического института. Научная работа там кипит круглый год. Журналисты «Арктик-ТВ» пообщались с учёными и узнали подробнее об их работе.

В Мурманской областной научной библиотеке хранятся тысячи книг. И некоторые из них по-настоящему уникальны. Это издания, которым больше ста, двухсот и даже трёхсот лет. Они хранят не просто тексты, а живые человеческие чувства, например, дарственные надписи, оставленные на полях людьми из ушедших веков. Корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова побывала в книгохранилище и увидела эти послания из прошлого.

Как отдохнуть от будничной суеты и уютно провести вечер? На этот вопрос точно есть ответ у обитателей мурманского котокафе под названием «МурМания». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в гостях у пушистых питомцев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Редкие люди». Познавательная программа (16+)08:00«Весенняя сказка». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Богаче народ – богаче страна: поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Рабочая группа при правительстве региона выступила за аннулирование лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»