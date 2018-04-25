Предприниматель не боится торговать контрафактным алкоголем

Без лицензии и документов. В одном из магазинов Мурманска полицейские обнаружили точку по продаже контрафактного алкоголя. «Выявлен факт нахождения в незаконном обороте в Первомайском округе алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализацию которой осуществлял индивидуальный предприниматель при отсутствии лицензии и документов подтверждающих их легальность, - сообщил Денис Любимцев, начальник отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области.

Помимо бутылок без акцизных марок в павильоне продавали алкоголь неизвестного качества, разлитый по пластиковым бутылкам без каких либо этикеток и обозначений. О том, что под видом спиртосодержащей продукции в такой таре реализовали предприниматели, можно только догадываться. В отношении владельцев магазина возбуждены дела об административном правонарушении. Ему может грозить штраф от 10 до 500 тысяч рублей.

Но похоже, что денежные санкции не пугают владельца торговой точки. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.