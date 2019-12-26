Предпринимателей наградили за новогодние фантазии

Предпринимателей столицы Заполярья наградили за создание праздничной атмосферы в городе. Среди множества декорированных витрин и ёлок, которые были представлены на общегородской конкурс «Новогодняя фантазия», пришлось выбрать самые лучшие. На торжественном подведении итогов конкурса побыла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Мурманские предприниматели перед наступлением праздников стремятся украшать свои магазины, рестораны и гостиницы. Иллюминация и новогодние игрушки создают особую атмосферу, которая радует клиентов и сотрудников. Снеговики, хвойные ветки, гирлянды – традиционные атрибуты Нового года, их зачастую размещают у входа в помещение и на витринах. Для таких инсталляций, разумеется, требуются дополнительные вложения, но как говорят бизнесмены, это того стоит.

Андрей Милохин, заместитель генерального директора «Park Inn. Полярные зори»: «Если не брать мелкие покупки, то самый крупный у нас светящийся медведь - это символ нашей Арктики и он вызывает ажиотаж у наших посетителей. Есть у нас тающие сосульки, мы их сейчас разместили по фасаду и нам приятно видеть положительные эмоции у гостей города, которые живут у нас и у них остаются приятные эмоции о Мурманске».

Ежегодно предприниматели столицы Заполярья принимают участие в конкурсе «Новогодняя фантазия». В этом году номинаций две: «Лучшая новогодняя витрина» и «Лучшая новогодняя ёлка». Чтобы одержать победу, сотрудники компаний объединялись в команды и старались выдумать что-нибудь необычное, при этом, используя корпоративные цвета и символику.

Соня Баженова, руководитель радиостанции: «Мы сразу решили, что ёлка будет чёрная, фонарики белые, а звезды красные. Из этих простых элементов и родилась идея, она простая и вдохновения не надо, но получилось красиво».

Такие дизайнерские задумки всегда кстати, особенно, если в них используют иллюминацию, ведь именно в полярную ночь жителям города так не хватает света.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Новогодняя ёлка - это часть волшебства, которая нас сопровождает от рождения до самой смерти. Она дарит ощущение праздника. Для Мурманска, я считаю, должно быть больше света, ярких инсталляций должно быть сотни».

Всего на участие в конкурсе поступили 22 заявки, но среди множества композиций, составленных из рождественских венков, стеклянных шаров и -символов наступающего года, экспертам предстояло выбрать самые лучшие работы.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Всегда, когда проводятся такие конкурсы, я говорю, что здесь нет проигравших. У нас есть и такие победители, которые много лет побеждают, а те, у кого не получилось в этом году, но они видят, как нужно сделать – это школа. В следующем году можно учесть недостатки».

Победителям достались призы и подарки, а жителям и гостям столицы Заполярья останутся все эти волшебные ёлки и витрины, украшенные игрушками и разноцветными фонариками, которые ещё долго будут приносить эстетическое удовольствие и радость.