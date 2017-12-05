Предпринимателей призывают проявить «Новогоднюю фантазию»

Кто украсит витрину лучше всех? Мурманских предпринимателей приглашают посоревноваться в искусстве создания новогодних композиций.

Городской конкурс «Новогодняя фантазия» проводится уже несколько лет в конце года. Предпринимателям предлагается украсить здания организаций, торговые точки, офисы, где предоставляются те или иные услуги. При этом оцениваться будут и внешняя, и внутренняя составляющие отделки, Внимание будет уделяться и таким деталям, например, оформление ценников, внешний вид сотрудников предприятия.

Правда, для того, чтобы принять участия в творческом соревновании, придётся поторопиться, так как заявки принимаются до 12 декабря. Победители станут известны уже до конца месяца.

- Конкурс будет проводится по двум номинациям, - отмечает Людмила Астанина, ведущий специалист отдела потребительского рынка комитета администрации г.Мурманска, - лучшее оформление внешнее и внутренних помещений.