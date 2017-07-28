Предпринимателей, создающих рабочие места для инвалидов, поддержат из областного бюджета

Важное место в работе комитета по труду и занятости населения Мурманской области занимает трудоустройство инвалидов. Ведомство занимается и поиском вакансий и оборудованием специальных рабочих мест. В 2017 году запланировано оборудовать не менее 80 таких мест.

Из средств областного бюджета на это выделено 4,8 млн рублей. Субсидии предоставляются бизнесменам и предприятиям, готовым принять на работу маломобильных северян. Как раз сейчас в комитете по труду и занятости населения Мурманской области идёт очередной конкурсе, по итогам которого будут выделены средства на оснащение мест для инвалидов.

Заявки принимаются до 22 августа.