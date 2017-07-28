День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30
Предпринимателей, создающих рабочие места для инвалидов, поддержат из областного бюджета
Важное место в работе комитета по труду и занятости населения Мурманской области занимает трудоустройство инвалидов. Ведомство занимается и поиском вакансий и оборудованием специальных рабочих мест. В 2017 году запланировано оборудовать не менее 80 таких мест.
Из средств областного бюджета на это выделено 4,8 млн рублей. Субсидии предоставляются бизнесменам и предприятиям, готовым принять на работу маломобильных северян. Как раз сейчас в комитете по труду и занятости населения Мурманской области идёт очередной конкурсе, по итогам которого будут выделены средства на оснащение мест для инвалидов.
Заявки принимаются до 22 августа.
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Последние комментарии
Ирина Ковалёва
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НП
28.07.17 15:30
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Pavel
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