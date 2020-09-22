Предприниматели из Мурманской области могут получить грант на создание туристической инфраструктуры

То есть, сделать отдых на природе комфортным и доступным для каждого. Речь о различных кемпингах, автокемпингах, модульных отелях, доступных широкому кругу гостей.

Федеральное агентство по туризму объявило о начале приёма заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. На реализацию новой меры поддержки федеральный центр выделил более миллиарда рублей.

Финансирование смогут получить проекты, связанные с созданием и модернизацией инфраструктуры, обеспечением безопасности и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Условия для получения субсидии понятные и простые, с ними можно ознакомиться на официальном сайте конкурса. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Заявки можно подать до 8 октября в электронной форме.