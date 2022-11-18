Предприниматели Мурманска помогают участникам специальной военной операции

Фура с гуманитарной помощью отправилась в Луганск. Однако, этот груз передадут не только военнослужащим.

15 тонн гуманитарной помощи собрали жители Мурманска и ряд предпринимателей. Военнослужащим отправят продукты питания, а также генераторы, термобельё, рации, лопаты. Есть и маленькие сюрпризы - в каждом спальном мешке спрятано письмо солдату от мурманских школьников и студентов.

Юрий Островский, волонтёр: «Кто служил в армии, тот понимает, чего не хватает в поле нашим военным - это спальники. Даже, если кто-то отправляется с ним, то через какое-то время спальник приходит в негодность. Поэтому здесь самые бытовые необходимые вещи, чтобы им было немного комфортней жить».

Присоединились к акции и представители Чеченской Республики, проживающие в Заполярье. Ведь сейчас каждый переживает за наших солдат и хочет помочь им.

Асламбек Асаев, представитель главы Чеченской Республики в Мурманской области: «Такая помощь очень важна ребятам, которые находятся на линии фронта. Помощь из дома. Они знают, что их дома ждут, о них заботятся, беспокоятся. Эта помощь усиливает. Здесь не только бизнесмены оказывают помощь, но и простые жители».

Предприниматели немного позже вновь планируют отправить гуманитарку нашим бойцам. И очень надеются, что их коллеги поддержат инициативу.

Константин Гагарин, предприниматель: «Думаю, что наш пример даст толчок, многие предприниматели тоже начнут оказывать помощь, у кого есть возможность. Потому что сейчас бизнесу сложно, а кого есть возможность, пусть присоединятся к нам».

Совсем скоро отправленная фура приедет в Луганск. Привезенный груз передадут в первую очередь военнослужащим, но его часть предназначена и для жителей республики.