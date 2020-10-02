Предприниматели Мурманской области могут подать заявку на грант Ростуризма до 8 октября

Финансирование могут получить проекты по созданию и модернизации инфраструктуры, обеспечению безопасности и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Претендовать на получение поддержки могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей.

Заявки можно подавать в электронной форме. Это делает данную меру не просто привлекательной для малого и среднего бизнеса, но и очень удобной.

Комитетом по туризму Мурманской области ведётся круглосуточная консультационная поддержка проекта.