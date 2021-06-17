Предприниматели получат субсидии от правительства Мурманской области на развитие дополнительного образования

Постановление об этом подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Согласно постановлению, субсидии будут выдавать организациям и предпринимателям, которые планируют осуществлять программы дополнительного образования в регионе. Финансовая поддержка составит около 3,5 миллиона рублей. Предоставлять её будет на конкурсном основании министерство образования и науки региона.

Желающим поучаствовать необходимо подать заявку в установленные сроки. Подробную информацию, сообщают организаторы, можно найти на сайте Министерства образования региона.