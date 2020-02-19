Предприниматели региона ищут замену туристам из Китая

Запрет на въезд граждан из КНР существенно снизит доходы предпринимателей Мурманской области, специализирующихся на туризме. Сокращение гостей из Поднебесной началось ещё в начале года, поэтому местные бизнесмены подсчитывают убытки и пытаются привлечь отдыхающих из других стран.

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру. Чтобы не допустить его распространения на территории Российской Федерации, было принято решение о полном запрете на въезд граждан Китайской Народной Республики, где и был обнаружен очаг эпидемии.

В начале года эксперты в Мурманской области такое развитие событий предполагали и были готовы к тому, что турбизнес, ориентированный в последние время, преимущественно на гостей из Поднебесной понесёт значительные убытки.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы понимаем, что тот поток туристов, на который рассчитывали наши туристические организации, будет меньше гораздо. Но мы отрабатываем с организациями потоки из других стран. Туристы из других стран смогут в меньшем количестве приносить больший доход, чем большой поток туристов из Китая».

Турбизнес предпринимателя Дмитрия Михалицина также пострадал и несёт серьёзные потери. Китайцы из-за коронавируса ещё в январе стали отменять посещение Кольского Заполярья целыми группами. А ведь совсем недавно на территории парка отдыха гости из Азии хором исполняли Гимн России в перерывах между поездками на снегоходах.

Бизнесмен не отчаивается. Сейчас он взял курс на привлечение туристов из других стран.

Дмитрий Михалицин, предприниматель: «Очень много гостей из Таиланда приезжает, из Европы, слава Богу, из Санкт-Петербурга приезжают. Вчера группу откатали. Радует, что россияне начинают посещать наш край».

Самый большой народ планеты приезжал в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние. С ним у азиатских путешественников есть разные поверья, например, если зачать под северными огнями ребёнка, то он родится счастливым.

Артём Ершов возит организованные группы туристов за город и фотографирует их на фоне Авроры Бореалис. Он также сожалеет, что поток китайцев временно приостановился, но говорит, что любителей заполярной экзотики достаточно, гости приезжают из Индии, Малайзии и Сингапура.

Артем Ершов, гид-фотограф: «Китайских туристов было много, сейчас рынок просел. Я не думаю, что будут какие-то изменения в турах. Каждая компания гнёт, конечно, свою линию, пытается привнести что-то новое, что поменять».