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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.20 19:30

Предприниматели региона получают поддержку от областного правительства

Мурманск вошёл в ТОП-5 городов с самым высоким потенциалом развития малого и среднего бизнеса  по результатам исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Прирост числа региональных предпринимателей, ориентированных на развитие собственного дела, по сравнению с предыдущей весной составил 52%. Это во многом связано с мерами государственной поддержки, которые успешно реализуются на территории Мурманской области.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы считаем, что это связано с существенными налоговыми послаблениями, которые были приняты правительством региона. Снижены до минимальных ставки по упрощенной системе налогообложения».

Дело предпринимателя Дмитрия Михалицина, который занимается туристическими экскурсиями, пострадало во время пандемии одним из первых. Но благодаря своевременной  поддержке ему удалось сохранить и бизнес, и рабочие места.

Дмитрий Михалицин, предприниматель: «Поддержку нам огромную оказал ФАРМАП. Они оказали нам помощь в выдаче микрозаймов, также займы для выдачи заработных плат нашим сотрудникам. Большую роль они сыграли».

В регионе для бизнесменов в период пандемии коронавирусной инфекции был разработал комплекс антикризисных мер.

Артём Марышев, руководитель центра поддержки предпринимателей Мурманской области «Мой бизнес»: «Выдача антикризисных микрозаймов под 1%, было выдано 106 займов на общую сумму более 99 миллионов рублей. Порядка 15 миллионов рублей выделено по программе «Губернаторский стартап». Была запущена образовательная программа «Бизнес на самоизоляции», где предпринимателей учили работать на удаленке».

Напомним, что Мурманская область стала одним из первых субъектов в стране, который  запустил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Вместе с решениями федерального центра в регионе ввели перечень своих мер, способных помочь пережить предпринимателям пандемию.

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