Предприниматели Заполярья смогут принять участие в программе «Губернаторский стартап»

Совсем скоро в нашем регионе начнётся приём заявок на получение гранта в рамках программы «Губернаторский стартап». Лучшие проекты, представленные действующими и начинающими бизнесменами, получат до 1 млн рублей.

Как снимать социальные ролики, монтировать небольшие видео и писать захватывающие сюжеты, учат в «Академии телевидения». А ведь совсем недавно медиапроект был лишь идеей и давней мечтой Анастасии Каревой, для осуществления которой требовались финансовые затраты. Победа в региональном конкурсе «Губернаторский стартап», получение долгожданного гранта и воплощение задуманного, стало знаком: если ставишь цель, то возможности к её реализации обязательно найдутся.

Анастасия Карева, директор проекта «Академия телевидения»: «Проекты, которые помогают молодым предпринимателям очень нужны в Мурманской области, потому что действительно, а где взять деньги для того, чтобы купить такое оборудование. Я бы могла вынашивать проект многие годы, а так я получила субсидию, эти деньги прописала в гранте. Я думаю, что дальше всё будет лучше и детей в «Академии» будет больше».

Программа «Губернаторский стартап» действует уже два года. Эффект от такой меры поддержки очевиден. Она доступна как для жителей Мурманской области, так и для иностранных граждан. За время действия стартапа создано 134 рабочих места.

В скором времени будет анонсирован новый приём заявок для получения гранта. Напомним, его сумма доходит до 1 миллиона рублей. В этом году список субсидируемых направлений расширен.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «На поддержку могут рассчитывать предприниматели, которые реализуют проекты в приграничных районах Мурманской области, например, Печенгский округ, Кандалакшский и Кольский районы, в которых сложно развивать бизнес. Они могут рассчитывать на «Губернаторский стартап».

Заявляться могут начинающие, действующие предприниматели, а также физические лица и самозанятые граждане. Полученные средства можно потратить на аренду помещений, приобретение оргтехники или рекламу.