Предпринимательству учиться смолоду

Чтобы сделать первый шаг на пути открытия собственного бизнеса, одного желания недостаточно, нужны знания и стартовая поддержка. Помочь с этим жителям Мурманской области могут в Центре поддержки предпринимательства. Здесь регулярно проводят бесплатные курсы для тех, кто хочет открыть своё дело.

Центр поддержки предпринимательства в Мурманской области уже не первый год обучает молодых северян основам бизнеса. Обывателю, возможно, покажется, что тут может быть трудного, но вот эксперты и те, кто хоть раз всерьёз пытался начать своё дело, уверяют: трудности подстерегают на каждом шагу.

- Самое интересное, что начинающий предприниматель сталкивается в первую очередь с трудностями написания бизнес-плана, с непониманием вообще, с чего начать, куда бежать, что делать, какие юридические аспекты необходимо учитывать, как выбрать форму бизнеса, - рассказывает Александра Воложенова, консультант Центра поддержки предпринимательства. - Есть ООО или ИП. Мы помогаем с этим разобраться.

Центр поддержки ежегодно проводит для мурманских предпринимателей тренинги. Идеальное количество участников для успешного усвоения материала – 15. И хоть консультанты рассчитывали на более старшее поколение слушателей, записались на пятидневные занятия в большинстве своём первокурсники. Для них этот тренинг может показаться сложнее, чем предполагалось, потому что программа обучения рассчитана на людей, которые уже столкнулись с реальными проблемами в бизнесе. Но и для студентов информация будет полезной.

- Нам предложили посетить краткие курсы краткие школы предпринимательства. А перед этим я просмотрела много видеозаписей, как молодые люди открывали сети общепита по минимальным вкладам и очень много полезного для себя подчерпнула, - рассказывает Динара Джараева, студентка. - Мне стало интересно, это ещё одна перспектива для моего развития.

Динара мечтает открыть небольшое кафе. Идею она подсмотрела у предприимчивого молодого человека из отдалённого уголка России. Помогут ли курсы в воплощении заветного желания пока не ясно, но совершенно точно они дадут представление о возможных трудностях и опыт объективно оценивать свои силы.

После тренинга слушатели получат сертификаты, которые дадут право участвовать в конкурсе на распределение грантовых субсидий. Занятия проходят бесплатно, а записаться на них можно через сайт Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.