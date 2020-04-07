Предприятие инвалидов выполняют важный заказ

Нехватку медицинских масок в аптеках Мурманской области пытаются компенсировать. Сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов пришли на помощь общественному спросу. Сейчас они производят многоразовые марлевые повязки для предприятий, но и в розницу продукцию тоже можно купить.

Сейчас спрос на медицинские маски настолько высок, что в аптеках купить это средство индивидуальной защиты крайне сложно. Однако есть альтернативы. На помощь мурманчанам и жителям области пришло мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов. Обычно здесь шьют спецодежду и постельное бельё. Заказов немного, загрузка маленькая. Однако с приходом коронавируса ситуация в корне поменялась.

Елена Краснова, и.о. генерального директора ООО «Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов»: «Сейчас мы вышли на цифру в 5000 масок в смену. Ежедневно мы увеличиваем выпуск, так как потребность очень большая. Нам заказывают организации и большие, и маленькие. Всем им нужно защитить сотрудников, а они не могут найти эти маски».

Швея Ирина Казакова за смену делает около 900 марлевых масок. Раньше такое изделие ей производить не приходилось - не было необходимости. Однако сейчас женщина осваивает новую для предприятия продукцию. Впрочем, Ирина не жалуется. Работа есть, её много, а значит, будет и заработок.

Ирина Казакова, швея: «Раньше было мало заказов. Очень мало. А сейчас появилось больше работы. Это очень хорошо».

Работы настолько много, что предприятию приходится искать новых сотрудников. Эту обязанность на себя взяли частные предприниматели. Дали объявления в газеты, подключили интернет - и соискатели посыпались как из рога изобилия. В основном ищут подработку те, кто во время вынужденной самоизоляции остался без дела. Но предпочтение в компании отдают людям, готовым трудиться в цехе. Как правило, производительность у тех, кто работает из дома, из-за необходимости постоянно доставлять сырьё, не слишком высока.

Ирина Горбатенко, организатор производственного процесса ООО «ММРПИ»: «У нас не укомплектована ещё вторая и третья смены. Первая смена у нас укомплектована, можно сказать, на 90%. Вторая смена требуется и требуется третья смена. Поэтому мы зовём наших мурманчан к себе. Для кого-то это, может быть, будет новая работа. Для кого-то это будет работа старая, которую он уже знают. Кто-то на дому хорошо шил, кто-то работал в ателье. Поэтому просим вас, уважаемые мурманчане, найти время и прийти на производство и помочь мурманскому «ММРПИ» в сложной ситуации».

Сотрудники трудятся не покладая рук, но заказов меньше не становится. Наоборот, партию востребованного товара пытаются заказать даже из других регионов. Так, например, контракт на миллион изделий с «ММРПИ» пыталось заключить одно из медучреждений Краснодарского края. Но у кампании на такие крупные поставки пока банально не хватает сил. Со своей стороны помочь компании пообещал глава региона Андрей Чибис. Он посетил швейный цех с рабочим визитом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За счёт реальной организации производства на нашей территории мы очень надеемся, что в ближайшее время необходимое количество средств индивидуальной защиты, элементарных масок, оно будет в области обеспечено. Ещё раз говорю, принципиально важно, помимо того, что это предприятие выполняет вот эту стратегическую функцию: шьёт маски, принципиально важно, что это - рабочие места. В этой ситуации, в ситуации ограничения, в ситуации кризиса, в силу целого набора экономических причин и последствий коронавируса, конечно же, рабочие места, живая зарплата, живые деньги - это очень важно».

Купить такие маски можно и в розницу. Продаются они здесь же на предприятии. Принципиальное их отличие от обычных медицинских в том, что они многослойные и многоразовые. После использования маску можно постирать, погладить и носить дальше.