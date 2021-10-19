Предприятие «Нацрыбресурс» «подкладывает яму» рыбному порту

Причалы Мурманского морского рыбного порта, переданные «Нацрыбресурсу», рушатся на глазах, образуя большие и глубокие ямы. Сотрудники порта бьют тревогу, ведь эксплуатировать их банально небезопасно. К

Причалам южного района Мурманского морского порта без малого 50 лет. Не удивительно, что состояние некоторых из них оставляет желать лучшего. Но желать, не значит иметь – заниматься ремонтами и реконструкцией объектов их собственник - предприятие «Нацрыбресурс» не спешит, а эксплуатация небезопасных сооружений угрожает не только здоровью и жизням рыбаков, но и значительно снижает грузооборот.

Тимур Минигулов, заместитель начальника отдела главного диспетчера АО «Мурманский морской рыбный порт»: «Такое состояние причала крайне опасно для передвижения техники, спецтехники по краю сооружения. Необходимо срочно начинать работы по укреплению и восстановлению всей причальной линии, эксплуатирующейся долгое время: провести надо исследования и, естественно, восстановление».

Сказать, что проблему вовсе не пытаются решить, наверное, нельзя, но предпринимаемые меры носят лишь временный характер. Например, в этом месте глубокую яму на причале периодически засыпают песком и щебнем, но хватает такого ремонта ненадолго, спустя месяц на том же самом месте вновь образуется провал.

Эдуард Малашенков, начальник перегрузочного комплекса АО «Мурманский морской рыбный порт»: «Данный случай в течение месяца уже второй раз. В первый раз был обвал грунта на этом же участке и неделю назад он повторился. Только повторился ещё в большем объёме. Причалы требуют капитального ремонта, потому что они уже старше 50 лет».

В каком состоянии сейчас находятся морские сооружения, знают и на федеральном уровне. Ведь рыбный порт с «Нацрыбресурсом», владельцем причалов, объединяет цепочка судебных разбирательств, которые портовики выигрывали. Есть среди решений контрольных органов и предписание - капитально отремонтировать причалы №№9, 10 и 11, чей износ составляет более 30%. Но федеральное предприятие не спешит их выполнять. И это не единственное нарушение, среди прочих – права аренды и обслуживание у берега нецелевых судов и грузов.